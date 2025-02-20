Втрата кредитних грошей у ПриватБанку — що треба знати

Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнтка держфінустанови "ПриватБанк" втратила кошти з кредитної картки через операції, які не здійснювала. Попри розпочате розслідування, банк просить погасити заборгованість.

Про це йдеться на порталі "Мінфін" у розділі відгуки.

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Як розповів один з громадян, його родичка пенсійного віку зіткнулася з проблемою протиправного списання кредитних коштів з картки ПриватБанку, якою не користувалась.

Було ініційовано "розслідування" у банку на щонайменше 45 днів. Попри відсутність результатів перевірки, фінустанова попросила погасити кредитний борг, що утворився.

"При цьому людина ніколи не користувалася кредитною карткою, яку нав'язали та нав'язують у банку. Співробітники відділення нічим допомогти не змогли... В результаті звернення онлайн було розпочато "розслідування", яке за повідомленням з банку триватиме від 45 днів... І що в результаті — дзвонять з банку і просять погасити цю загадкову заборгованість з власних коштів пенсіонера (скарбничка) без закінчення розгляду..." — йдеться у повідомленні.

Скриншот звернення. Джерело: Мінфін

Що кажуть у ПриватБанку

У банку не відреагували на звернення. Однак на офіційному порталі вказано, як подати заяву в банк про шахрайство. Якщо є інформація про шахрайство з боку співробітників фінустанови, потрібно заповнити форму чи надіслати лист в банк. Це допоможе покарати винних та зберегти кошти інших клієнтів.

Щодо несанкціонованих списань коштів з кредитних карток, то в банку пояснили, що в такому випадку відповідальні за це самі клієнти, які не встановили ліміт на транзакції або ввели інформацію своєї картки на ненадійних сайтах.

У таких ситуаціях рекомендують самостійно повідомити про інцидент правоохоронні органи, адже розслідуванням випадків шахрайства займаються правоохоронці та кіберполіція. Тоді як банк може лише сприяти здійсненню розслідування, надаючи необхідну інформацію правоохоронцям за офіційними запитами.

Нагадаємо, у разі втрати коштів з кредитних карток ПриватБанку радять почати чарджбек (chargeback). Йдеться про процедуру заперечення платежу за банківською картою, якщо клієнт із цим не згодний.

Раніше ми розповідали, що клієнти ПриватБанку поскаржились на плутанину з перейменованими адресами у застосунку. Через це можуть чекати проблеми з оплатою комунальних послуг онлайн.