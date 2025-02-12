Кредитные лимиты в ПриватБанке — как клиенты теряют деньги

Банковская карта и банкомат. Фото: УНИАН

Государственное финучреждение "ПриватБанк" может допускать незаконные списания средств с кредитных лимитов без всякого предупреждения клиентов и начисляет по ним проценты. На такую ситуацию пожаловалась украинка, у которой мошенники украли более 27 тыс. грн с банковского счета.

Об этом говорится в сообщении в разделе отзывов на сайте "Минфин".

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Как рассказала клиентка, однажды с кредитного лимита ее заблокированной карты исчезла сумма в более 27 тыс. грн, то есть в обход безопасности ПриватБанка.

При этом физическая карта была в тот момент у гражданки, она не передавала ни карты, ни персональные данные, карту не теряла, куплю-продажу через сайты не осуществляла.

Неизвестные лица ввели неправильный CVV код и банк не сделал ничего, чтобы предотвратить мошенничество. Даже смс-сообщение с кодом не пришло для подтверждения списания средств путем его введения.

Клиентка предполагает, что банковским работником была допущена халатность, из-за чего незаконно списались средства с заблокированной карты. Более того, несмотря на потерянные деньги, женщине приходят сообщения о начислении процентов по кредиту, который взяли мошенники.

Скриншот обращения. Источник: Минфин

В ПриватБанке не ответили на жалобу, зато на портале пользователи посоветовали начать чарджбек (chargeback) — это процедура оспаривания платежа по банковской карте, с которым человек не согласен.

"Это очень старая не закрытая дыра в Приват. Если очень просто, то есть список доверенных сайтов, где такое можно сделать. Кредитный лимит, ограничения на оплату в интернете — все равно оплата проходит. Тоже самое подписки", — говорится в сообщении.

Кредитные лимиты и проценты в ПриватБанке

Клиентам ПриватБанка, которые пользуются кредитными картами "Универсальная", предоставляется максимальный кредитный лимит до 200 тыс. грн при условии незапятнанной кредитной истории. Его размер зависит от трех основных факторов:

кредитная история заемщика;

финансовое положение;

срок обслуживания.

В рамках льготного периода, когда проценты по кредиту не списываются, клиенты должны вернуть взятую сумму до 25 числа месяца, следующего за тем, когда был взят кредит. В случае незакрытия займа в течение 55 календарных дней, банк применяет ставки:

в 3,5% взимается за месяц;

в 42% списывается за один год.

Ранее мы рассказывали о проблемах, которые имеют военнослужащие при пользовании услугами ПриватБанка. В частности, существуют определенные трудности в осуществлении переводов средств на фронте из-за особых правил банка и ненадежной связи.

Также мы писали, что клиенты ПриватБанка не могут отправить валюту ближайшим родственникам. Несмотря на неоднократное обращение в службу поддержки система отказывается выполнить соответствующий запрос.