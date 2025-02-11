Перекази грошей у ПриватБанку — які проблеми мають військові

Військовий тримає у руках телефон. Фото: АрміяInform

Клієнт державної фінустанови "ПриватБанк", який є військовослужбовцем, розповів про труднощі у здійсненні фінансових операцій. Він зауважив, що на фронті складно здійснювати перекази навіть незначних сум через правила банку та поганий зв'язок.

Про це йдеться в одній зі скарг на порталі "Мінфін".

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Клієнт банку описав проблему, з якою зіткнувся під час здійснення фінансової операції. Він зауважив, що перебуває на передовій, де поганий зв’язок, однак ще й банк виставив такі правила щодо переказу коштів, які зводять нанівець відповідні спроби.

Боєць здивований тим, що не може швидко переслати власні кошти, зароблені в складних умовах.

"Для чого мені телефонувати, щоб підтвердити переказ тисячі гривень? Чому їх не можна просто відправити? Війна ще не закінчилась. На війні зв’язку нема. Старлінк нещасний з перебоями через раз працює. Вони мені намагаються телефонувати, щоб підтвердити відправку тисячі гривень. Тисячі гривень. Моєї тисячі, яку я заробив на війні своїм здоров’ям", — йдеться у повідомленні.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Чи відреагували у ПриватБанку на скаргу

У фінустанові не відповіли на скаргу клієнта щодо проблеми з переказом коштів. Проте подібні повідомлення військовослужбовців щодо труднощів у користуванні банківськими послугами час від часу з'являються на порталі.

Зокрема, військові скаржаться на блокування доступу до застосунку та відсутність можливості зв'язатися з оператором не через мобільний зв'язок, який на передовій заборонений.

Окрім того, банк може блокувати рахунки та розірвати співпрацю навіть з військовими на фронті в рамках фінмоніторингу. У фінустанові пояснили, що діють в межах закону і гроші можна переказати в інший банк, однак це неможливо, адже бійці не можуть спеціально для цього прибути в банк.

Раніше ми розповідали, що клієнтам ПриватБанку, які є власниками депозитів зі значною сумою, запроваджують обмеження на фінансові операції. Українці висловлюють здивування у підходах в кредитній системі.

Також нагадаємо, що ПриватБанк може відмовити у видачі клієнтам нових карток. Причиною називають те, що банк пролонгував термін дії старих карток.