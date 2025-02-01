ПриватБанк без попереджень розриває співпрацю з малим бізнесом

Відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Представники українського дрібного бізнесу почали скаржитися на закриття рахунків у державному "ПриватБанку" після багаторічної співпраці. У банку не пояснюють причин, чому було відмовлено в обслуговуванні, і роблять це без попередження.

Про це йдеться в одному з повідомлень на порталі Minfin.

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Подробиці проблеми клієнта ПриватБанку

Як зазначається у скарзі одного з клієнтів, він близько 20 років був клієнтом ПриватБанку як фізична особа та 10 років — як фізособа-підприємець (ФОП). Оскільки має ідеальний кредитний рейтинг, кредитка від банку містить кредитний ліміт у понад 100 тис. гривень. В банку постійно інформували про кредитні програми як надійному клієнту, хотіли надати платинову карту без плати за її обслуговування, оскільки розрахунки це дозволяють. На рахунках лежали великі суми грошей в різних валютах. Актуалізацію даних як фізособа, так і як ФОП проводив вчасно, надаючи податкові декларації.

Одного дня він довідався, що фінустанова в односторонньому порядку, без попереджень та пояснень розірвала усі договори.

Клієнт вважає, що державний банк працює неприйнятними методами. Дивним виглядає те, що, з огляду на все вищеперелічене і постійне нагадування йому про появу нових продуктів та можливостей, банк цього разу вирішив не турбувати з попередженням про розірвання співпраці.

"Банк в односторонньому порядку, без попередження і пояснення причин розірвав зі мною договір як з фізособою, так із ФОП. Безсовісні ви люди. Я не кажу, що я ідеальний клієнт. Всі помиляються, і я не виключення. Можливо, десь накосячив. Але хіба такими методами працюють? Ви ж державний банк! У вас вистачає ресурсів, щоб регулярно дзвонить мені з фінансовими пропозиціями, а подзвонити і сказати, що я роблю щось не так, ви не спромоглися?" — повідомив клієнт.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Чи пояснили у банку причини розірвання співпраці

Чоловік заявив, що так і не зміг вияснити, у чому саме полягає претензія банку. Вважає, що державна фінустанова не має поваги до своїх клієнтів і тепер і він поповнив список тих, хто залишає скарги на порталі через несправедливі дії з боку банку.

У ПриватБанку не відреагували на скаргу про розірвання співпраці без пояснення причин. На порталі аналогічні скарги не поодинокі, а банк раніше пояснював такі дії тим, що змушений розривати співпрацю у рамках виконання норм законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України (НБУ). Проте у клієнтів не відбирають їхні кошти, а дають можливість під час розірвання ділових відносин переказу залишків на рахунки в інший банк.

Нагадаємо, раніше на припинення співпраці ПриватБанком скаржилися захисники України. Банк припинив обслуговування під приводом встановлення "неприйнятно високого рівня ризику".

Також повідомляли, що ПриватБанк може не просто самовільно розривати договори обслуговування. Так, фінустанова може без попереджень конвертувати наявну на рахунку валюту клієнтів для погашення кредитів.