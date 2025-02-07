Переказ валюти з картки ПриватБанку — про які нюанси потрібно знати у 2025 році

Банківський застосунок "Приват24". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "ПриватБанку" почали скаржитися на труднощі під час переказу валютних коштів з картки на картку. Фінустанова ускладнила здійснення відповідних операцій.

Про такий випадок йдеться в одному з повідомлень на сайті "Мінфін".

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Громадянин розповів, що хотів швидко переказати валюту через застосунок "Приват24" своїй дружині, однак процедура виявилась доволі складною і забрала кілька годин.

Так, під час операції чоловік отримав повідомлення про необхідність підтвердження своїх родинних зв’язків з дружиною, хоча відповідний факт вказував вісім років тому під час особистого візиту в банк.

Через таку вимогу звернувся до оператора, зателефонувавши на номер на 3700. Представник банку неодноразово намагався заповнити форму за інструкцією, однак щоразу виникала помилка системи щодо розміру прикріпленого файлу свідоцтва про одруження. Він не може перевищувати 10 МБ, хоча він насправді менше 5 МБ. Він через чат відправив оператору зазначене свідоцтво безліч разів у різних форматах та різним розміром (4,7 МБ, 4,9 МБ, 5 МБ), однак нічого з цього не допомогло.

Клієнту потрібно було відправити валюту, тому він витратив час ще на двох операторів, проте вони так само зафіксували аналогічну помилку і не змогли нічим допомогти.

Чи вдалося вирішити проблему клієнту

У підсумку чоловік почав самостійно вирішувати проблему. Для цього довго заповнював форму через чат-підтримку на офіційному сайті, однак і там у самому кінці отримав повідомлення, що повторне звернення в чат не зможе прискорити владнати питання і поточну сесію завершили.

"Питання: чому про це не повідомляється на початку чату, щоб я не витрачав свій час і не заповнював усі дані зі свідоцтва вручну (а там тільки назва державного органу, що видав свідоцтво, займає три рядки)? Залишив скаргу за допомогою дзвінка на 3700 щодо вкрай тупої роботи системи, з якою три (!) спеціалісти банку провозилися сумарно дві години часу", — повідомив він.

Громадянин зауважив, що підтвердження родинного зв’язку не було фінальним завданням, а лише одним із багатьох кроків на шляху до елементарного переказу з картки на картку у 2025 році.

"Висновок: розробники алгоритму підтвердження родинного зв’язку, які були найняті державним банком, зі свого боку (навмисно або ні) зробили так, щоб ви не змогли переказати валюту власному родичу. Хто перевіряв працездатність цієї системи при прийманні виконаних IT-"спеціалістами" робіт — також некомпетентний. Наразі питання так і не вирішене. Що робити далі — не уявляю", — повідомив клієнт.

Скриншот. Джерело: Мінфін

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