Потеря денег в ПриватБанке — какие проблемы ждут из-за бота Яны

Мобильное приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "ПриватБанка" рассказали о списании мошенниками денег со счетов. Атака в виде вывода средств с разных карт произошла ночью, а вовремя связаться с оператором финучреждения не удалось из-за бота "Яны".

Об этом говорится в одном из сообщений на странице банка в Facebook.

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Подробнее о списании мошенниками денег в ПриватБанке

Как отметила одна из гражданок, ее муж, который является клиентом ПриватБанка, за одну ночь потерял все средства. Он пытался отменить некоторые переводы, однако на оператора банка удалось выйти лишь после вывода мошенниками всех денег.

В то же время в банке заявили, что виноват клиент, ведь в сети сам проигнорировал угрозы, предоставив некоторые данные относительно счетов.

"ПриватБанку нельзя доверять свои счета. Сегодня ночью у мужа вычистили все деньги, прошлись по всем картам (бросали с карты на карту), причем он вовремя среагировал и отменял все переводы, вовремя звонил, но почему-то удалось пообщаться только с Яной (бот), оператор взял трубку после того, как все деньги исчезли. Сейчас операторы банка обвиняют его, рассказывая, что он где-то не так среагировал на сообщения из социальных сетей и сам отдал свой пароль к счетам", — говорится в обращении.

Реакция ПриватБанка

В банке заявили, что регулярно совершенствуют системы защиты от мошенничества, используя современные методы сохранения личных данных клиента и конфиденциальности всех операций.

Осуществление оплаты в интернете возможно при условии наличия данных карты, например, СѴѴ кода и срока действия вместе с номером карты. Такие сведения мошенники могли получить не только по неосторожности, но и действуя более изощренно. Это могли быть камеры наблюдения на кассах, недобросовестные охранники, ненадежные порталы в сети.

По операциям, которые можно оспорить, банк формирует заявки на возврат денег. Продолжительность рассмотрения составляет до 45-120 дней.

"Но мы сделаем все, чтобы защитить интересы клиентов при опротестовании этой операции. Не менее важно обратиться с заявлением в полицию. Расследованием случаев мошенничества, а также розыск и задержание воров, согласно законодательству, находятся вне юрисдикции банка. Этим занимаются правоохранительные органы, а банк в свою очередь всегда готов содействовать этому любым необходимым образом", — добавили в ПриватБанке.

Как известно, в ПриватБанке действует виртуальный помощник "Яна". Клиенты неоднократно писали финучреждению, что бот не всегда точно распознает слова, что приводит к промедлению.

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