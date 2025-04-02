ПриватБанк виплатить клієнтам по 500 грн — які умови

Банківський застосунок "Приват24". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" можуть отримати кешбек за грошові перекази завдяки європейському фінансовому сервісу ZEN.COM на картку Mastercard. Така можливість дасть право на компенсацію від 250 до 500 грн.

Про це інформує пресцентр банку.

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Детальніше про кешбек за грошові перекази

Як зазначають у пресслужбі, ПриватБанк разом із сервісом ZEN.COM дають можливість здійснювати грошові перекази через систему PrivatMoney. До 23 квітня 2025 року кожен такий переказ на картку Mastercard може принести подарунковий кешбек в рамках чергового етапу проєкту.

Для того, щоб стати учасником акції, необхідно лише отримати перекази ZEN.COM на картку Mastercard від ПриватБанку на суму від 1 тис. грн або еквівалент в іншій валюті на цю ж суму. Додаткова реєстрація не потрібна, адже такі перекази автоматично візьмуть участь у щомісячному розіграші кешбеку.

Взяти участь в акції зможуть повнолітні клієнти, які мають ідентифікаційний код та активну картку Mastercard від ПриватБанку.

За умовами акції передбачені такі подарунки:

кешбек у 250 грн — для 50 переможців щомісяця;

кешбек у за 500 грн — для 15 переможців щомісяця.

Ілюстрація. Джерело: ПриватБанк

Як здійснити переказ коштів

Для того, щоб здійснити переказ грошей на картку або номер рахунку IBAN Mastercard ПриватБанку через сервіс ZEN.COM, необхідно зробити кілька кроків:

завантажити застосунок ZEN.COM та пройти реєстрацію;

вибрати валюту, яку необхідно надіслати (євро, долар, польський злотий);

вибрати спосіб Transfer to card (переказ на картку) або "Банківський переказ" (на номер IBAN);

ввести номер картки або IBAN-рахунку Mastercard одержувача та перевірити, щоб у пункті щодо типу переказу було вказано PrivatMoney;

перевірити інформацію та підтвердити переказ.

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