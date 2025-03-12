ПриватБанк анонсував масштабні плани — що зміниться в послугах

Мобільний застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний "ПриватБанк" заявив про плани реалізувати велику програму інновацій та розвитку нових електронних послуг. Стартує вона із запуску покращеної версії мобільного застосунку "Приват24", яку ІТ-команда розробила на основі аналізу відгуків та побажань клієнтів для більшої зручності мобільного банку.

Про це йдеться на порталі фінустанови.

Читайте також:

Плани ПриватБанку з інновацій та розвитку послуг

Як розповіли у фінустанові, еволюція мобільного застосунку банку стане лише кроком реалізації великої програми інновацій та розвитку нових електронних послуг. Тому втілювати відповідні плани почнуть із запуску оновленого дизайну та інклюзивних можливостей головного екрану у Приват24. Надалі передбачаються ще кілька важливих етапів з оновлення.

У банку зауважили, що змагаються за завоювання довіри клієнтів та поліпшення доступності послуг, зорієнтовані на кращий клієнтський досвід. Основним фокусом розвитку є поліпшення клієнтського шляху за трьома напрямками:

простота;

цікавість;

приємність.

"Головними ініціаторами всіх змін у Приват24, звісно, є наші клієнти. Ми щодня отримуємо пропозиції від користувачів щодо впровадження нових можливостей Приват24 для зручності користування тим або іншим сервісом. Ми починаємо процес оновлення зі змін у дизайні мобільного застосунку та впровадження нової концепції головного екрану", — заявили у банку.

Детальніше про новий мобільний банк "Приват24"

Як пояснили у фінустанові, клієнти отримали новий дизайн застосунку "Приват24". Він ґрунтується на сучасних підходах юзабіліті, інклюзивності та є результатом проаналізованого клієнтського досвіду та відгуків від українців, які стали учасниками програми бета-тестування.

Також зміни стосуються балансу та реквізитів карток. Вони будуть доступні одразу на головному екрані без додаткових переходів. Можна буде поповнювати картковий рахунок у кілька кліків:

з Apple Pay або Google Pay;

з власної картки;

з картки іншого банку;

за номером рахунку IBAN.

Улюблені послуги та шаблони у клієнта будуть також "під рукою", адже одразу з’являться на головному екрані. Внизу на панелі навігації буде розташована програма лояльності "Привіт" з кешбеком і знижками, накопичення у сервісі "Конверти".

Зміни в дизайні. Джерело: ПриватБанк

"Після запуску покращеної версії застосунку Приват24 ІТ-команда продовжить аналізувати відгуки та побажання клієнтів, щоб робити мобільний банк ще зручнішим", — додали представники фінустанови.

Раніше ми писали, які виникають проблеми у клієнтів ПриватБанку з ПРРО "Каса". Через технічну помилку в обладнанні підприємці щомісячно втрачають кошти.

Також ми розповідали, що у ПриватБанку запланували встановити плату за послугу з доставки платіжних карток. З 2026 року почне діяти фіксована ціна.