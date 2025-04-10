Втрата грошей в ПриватБанку — які проблеми чекають через бота Яну

Мобільний застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "ПриватБанку" розповіли про списання шахраями грошей з рахунків. Атака у вигляді виведення коштів з різних карток відбулася вночі, а вчасно зв'язатися з оператором фінустанови не вдалося через бота "Яну".

Про це йдеться в одному з повідомлень на сторінці банку у Facebook.

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Детальніше про списання шахраями грошей в ПриватБанку

Як зазначила одна з громадянок, її чоловік, який є клієнтом ПриватБанку, за одну ніч втратив всі кошти. Він намагався відмінити деякі перекази, проте на оператора банку вдалося вийти лише після виведення шахраями всіх грошей.

Натомість у банку заявили, що винен клієнт, адже в мережі сам проігнорував загрози, надавши деякі дані щодо рахунків.

"ПриватБанку не можна довіряти свої рахунки. Сьогодні вночі у чоловіка вичистили всі гроші, пройшлися по всіх картках (кидали з картки на картку), причому він вчасно зреагував і відміняв всі перекази, вчасно телефонував, але чомусь вдалося поспілкуватись тільки з Яною (бот), оператор взяв слухавку після того, як всі гроші зникли. На зараз оператори банку звинувачують його, розказуючи, що він десь не так зреагував на повідомлення з соціальних мереж і сам віддав свій пароль до рахунків", — йдеться у зверненні.

Реакція ПриватБанку

У банку заявили, що регулярно удосконалюють системи захисту від шахрайства, використовуючи сучасні методи збереження особистих даних клієнта та конфіденційності всіх операцій.

Здійснення оплати в інтернеті можливе за умови наявності даних картки, наприклад, СVV коду і терміну дії разом з номером картки. Такі відомості шахраї могли отримати не лише з необережності, а й діючи більш витонченою. Це могли бути камери спостереження на касах, недобросовісні охоронці, ненадійні портали у мережі.

За операціями, які можна оскаржити, банк формує заявки на повернення грошей. Тривалість розгляду становить до 45-120 днів.

"Але ми зробимо все, щоб захистити інтереси клієнтів при опротестування цієї операції. Не менш важливо звернутися із заявою в поліцію. Розслідуванням випадків шахрайства, а також розшук і затримання злодіїв, згідно із законодавством, знаходяться поза юрисдикцією банку. Цим займаються правоохоронні органи, а банк своєю чергою завжди готовий сприяти цьому будь-яким необхідним чином", — додали у ПриватБанку.

Як відомо, у ПриватБанку діє віртуальний помічник "Яна". Клієнти неодноразово писали фінустанові, що бот не завжди точно розпізнає слова, що призводить до зволікання.

Раніше ми писали, що ПриватБанк виплачує компенсації за перекази завдяки сервісу ZEN.COM. Відповідна можливість дасть право на кешбек до 500 грн.

Також ми повідомляли про тарифи в ПриватБанку за зняття готівки на касах за кордоном. Така послуга доступна в багатьох країнах, зокрема в Німеччині та Польщі.