Ощадбанк запустил новую функцию в приложении — что изменилось

Телефон и карта в руках. Фото: Freepik

Для клиентов государственного "Ощадбанк", которые являются пользователями Android, расширили возможности в мобильном приложении. Теперь там доступна токенизация платежной карты и присоединение ее к Google Wallet.

Об этом сообщил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

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Наумов отметил, что новой возможностью смогут воспользоваться пользователи Android, которые имеют приложение "Мобильный Ощад".

"Отныне там появилась возможность токенизировать платежную карту и добавлять ее в Google Wallet непосредственно из приложения", — говорится в сообщении.

Глава правления банка пояснил, что ранее такую возможность имели только пользователи Apple Wallet.

Как добавить карту и рассчитываться телефоном

Клиенты Ощадбанка могут добавить карту, выполнив следующие шаги:

нужно зайти в "Мобильный Ощад";

выбрать карту, перейти в настройки;

найти раздел "Добавить в Google Pay", подтвердить это;

при необходимости — включить NFC;

получить сообщение об успешной процедуре.

Для того, чтобы рассчитываться телефоном, нужно:

разблокировать гаджет;

поднести смартфон к терминалу тыльной стороной;

в случае успешной оплаты — на экране возникнет синяя галочка.

"Мы постоянно обновляем приложение, добавляем новые опции и улучшаем сервис. Рекомендую регулярно обновлять Мобильный Ощад и следить за изменениями!", — добавил Наумов.

Напомним, ранее в Ощадбанке дали объяснение, почему при осуществлении финансовых операций в кассах банка просят клиентов предоставить номер мобильного телефона. Там отметили, что такие требования прописаны в договоре.

Также сообщали, что некоторые клиенты Ощадбанка испытывают трудности с идентификацией через видеозвонок. Без такой процедуры не будет доступа к собственным средствам на счете.