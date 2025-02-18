Ощадбанк запустил новую функцию в приложении — что изменилось

Клиенты Ощадбанка смогут рассчитываться по-новому — детали
Для клиентов государственного "Ощадбанк", которые являются пользователями Android, расширили возможности в мобильном приложении. Теперь там доступна токенизация платежной карты и присоединение ее к Google Wallet.
Об этом сообщил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.
Подробнее о новой функции в приложении Ощадбанка
Наумов отметил, что новой возможностью смогут воспользоваться пользователи Android, которые имеют приложение "Мобильный Ощад".
"Отныне там появилась возможность токенизировать платежную карту и добавлять ее в Google Wallet непосредственно из приложения", — говорится в сообщении.
Глава правления банка пояснил, что ранее такую возможность имели только пользователи Apple Wallet.
Как добавить карту и рассчитываться телефоном
Клиенты Ощадбанка могут добавить карту, выполнив следующие шаги:
- нужно зайти в "Мобильный Ощад";
- выбрать карту, перейти в настройки;
- найти раздел "Добавить в Google Pay", подтвердить это;
- при необходимости — включить NFC;
- получить сообщение об успешной процедуре.
Для того, чтобы рассчитываться телефоном, нужно:
- разблокировать гаджет;
- поднести смартфон к терминалу тыльной стороной;
- в случае успешной оплаты — на экране возникнет синяя галочка.
"Мы постоянно обновляем приложение, добавляем новые опции и улучшаем сервис. Рекомендую регулярно обновлять Мобильный Ощад и следить за изменениями!", — добавил Наумов.
Напомним, ранее в Ощадбанке дали объяснение, почему при осуществлении финансовых операций в кассах банка просят клиентов предоставить номер мобильного телефона. Там отметили, что такие требования прописаны в договоре.
Также сообщали, что некоторые клиенты Ощадбанка испытывают трудности с идентификацией через видеозвонок. Без такой процедуры не будет доступа к собственным средствам на счете.
Читайте Новини.LIVE!