Перевод денег через терминалы Ощадбанка — как украинка потеряла 8 тысяч гривен

Женщина возле отделения "Ощадбанка". Фото: УНИАН

Когда у украинцев возникает потребность перевести деньги родственникам или друзьям, они часто пользуются терминалами банков, ведь это довольно удобно. Однако в "Ощадбанке" техника иногда выходит из строя, из-за чего клиенты теряют средства.

Об этом говорится на портале "Минфин", где граждане оставляют отзывы о работе банков.

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Перевод средств через терминалы "Ощадбанка"

Так, одной из клиенток "Ощадбанка" нужно было пополнить карту мужа. Женщина пришла в отделение банка в Фастове и внесла в терминал 8 тыс. грн — банкнотами по 1 тыс. грн.

"Терминал средства принял и отменил операцию. Конечно средства не зачислились", — говорится в сообщении.

По словам женщины, работники в банке ничем не смогли ей помочь. Они лишь посоветовали, чтобы ее муж, которому она переводила средства, позвонил на горячую линию.

"Муж звонил в тот же день: у него приняли заявление на возврат средств, но в заявлении указали не то время, когда я пополняла карточку (менеджер банка объяснила, что это не важно). В итоге мужу сказали ждать две недели или, возможно, 120 дней", — рассказала украинка.

Ее удивляет, почему финучреждение сразу не помогло вернуть средства, ведь в отделении есть камеры наблюдения, которые можно проверить и установить, кто и когда выполнял денежный перевод через терминал.

"За что моя семья должна жить месяц жить? Это издевательство над людьми со стороны банка", — отметила женщина.

О чем еще должны знать украинцы

Клиенты "Ощадбанка" могут отслеживать, как они тратят средства со своего карточного счета и когда происходят все зачисления. Так, банк предлагает людям услугу смс-оповещения, но за отдельную плату.

Известно, что соответствующая услуга обходится клиентам в 10 грн ежемесячно. Таким образом, за год финучреждение списывает 120 грн.

Напомним, что клиенты "Ощадбанка" должны обновить персональные сведения. Мы объясняли, зачем это делать.

Также мы рассказывали о "ночных" лимитах на "переводы в Ощадбанке". Известно, что ночью банк ограничивает финансовые операции для всех карт.