В Ощадбанку пояснили, як і коли необхідно оновлювати анкетні дані

Людина тримає телефон у руці. Фото: Freepik

Клієнтам державної фінустанови "Ощадбанк" необхідно виконати вимогу регулятора з оновлення персональної інформації для продовження можливості користуватися послугами банку. Вимогу актуалізувати дані мають виконати всі громадяни, яким надійде у мобільний застосунок відповідне повідомлення.

Про це йдеться у матеріалах держбанку.

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Детальніше про вимогу з оновлення даних в Ощадбанку

Як зазначається, необхідність актуалізації даних з боку клієнтів є вимогою Національного банку України (НБУ). У зв'язку з цим фінустанови мають час від часу запитувати у клієнтів необхідну для себе інформацію.

Нині відповідний механізм максимально спрощено завдяки доданій опції з "оновлення даних" у застосунку "Мобільний Ощад". Це дозволить не відвідувати банківські відділення заради необхідності актуалізації даних.

Так, у разі необхідності Ощадбанк буде надсилати клієнтам повідомлення у застосунок за 30 днів до вимоги в оновленні даних. Таке сповіщення виникне під час входу у застосунок, де міститиметься прохання щодо уточнення інформації про себе.

"Період оновлення інформації для кожного клієнта встановлюють індивідуально за сукупністю факторів, визначених постановою НБУ Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу від 19.05.2020 №65, але не рідше ніж раз на п’ять років", — йдеться на порталі.

Як правильно актуалізувати дані про себе

З метою дистанційної актуалізації інформації громадяни муситимуть зробити наступне:

натиснути на це повідомлення;

у розділі "Ще" перейти у свій профіль;

перечитати подану раніше власну інформацію;

підтвердити у разі, якщо дані не змінились.

Далі повідомлення з вимогою оновлення персональної інформації зникне.

У разі, якщо дані змінились, треба внести в анкеті інформацію про себе та зберегти. Таким чином, зараз дистанційний процес актуалізації даних — максимально простий і зрозумілий.

"Навіть якщо Ваші ідентифікаційні дані не змінилися, банк усе одно має отримати документальне підтвердження їхньої чинності й оновити Вашу інформацію в анкеті-опитувальнику, в тому числі максимальний обсяг фінансових операцій (надходжень) на місяць", — додали в Ощадбанку.

Раніше ми писали, що деякі клієнти скаржаться на блокування карток без будь-яких пояснень. Обмеження в доступі до власних коштів можуть тривати місяці.

Також в Ощадбанку для клієнтів запровадили нові можливості у здійсненні розрахунків. Так, користувачів Android у застосунку тепер можуть токенізувати картку, додавши до Google Wallet.