Ощадбанк пояснив, як не платити зайвих 120 грн — деталі

Банківська картка у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Держфінустанова "Ощадбанк" надає клієнтам можливість за окрему плату оперативно відстежувати стан рахунків. Йдеться про послугу смс-банкінгу, яку можна за потреби підключити чи повністю вимкнути.

Така інформація міститься на офіційному порталі банку.

Читайте також:

Стягнення плати за смс-інформування

У банку пояснили, що послуга смс-сповіщення у застосунку "Ощад24" інформує клієнтів щодо операцій, що відбуваються за рахунками. Завдяки цьому можна тримати на контролі будь-які фінансові зміни (поповнення/зняття коштів).

Ощадбанк стягує за сервіс смс-інформування окрему плату. Так, відповідна послуга обходиться клієнтам у 10 грн щомісяця. Таким чином, за рік фінустанова списує 120 грн.

У разі, якщо клієнти проти таких стягнень чи не мають потреби стежити за рухом коштів, то її можна вимкнути.

Як правильно вимкнути смс-банкінг

Як повідомляється на порталі банку, наявність послуги у застосунку "Ощад24" не є обов'язковою, оскільки існують безкоштовні канали інформування. Так, замість неї можна підключити пуш-повідомлення у популярних месенджерах:

Telegram;

Viber.

Вимкнути послугу можна:

за допомогою банкомата Ощадбанку;

у відділенні банку;

через контакт-центр Ощадбанку;

самостійно за допомогою системи банкінгу "Ощад 24/7".

Водночас, у клієнтів можуть виникнути проблеми з вимкненням сервісу смс-інформування. Там пояснили, що у разі виникнення помилок може надалі відбуватися автоматичне списання коштів.

Для того, щоб надійно деактивувати сервіс, потрібно:

звернутися до фахівців відділення Ощадбанку;

подати спеціальну заяву.

Раніше ми розповідали, що деяким клієнтам Ощадбанк блокує картки без пояснень. Відомо, що фінустанова може обмежувати доступ до власних грошей на тривалий час.

Також ми писали, що клієнтам Ощадбанку треба оновити персональні відомості на вимогу Нацбанку. Українці мають актуалізувати дані у разі появи такого сповіщення у мобільному застосунку.