Ощадбанк оновив функціонал у застосунку — що змінилось

Людина тримає телефон у руці. Фото: Freepik

Державний "Ощадбанк" оновив функціонал у застосунку "Мобільний Ощад", запровадивши новий сервіс. Тепер клієнтам доступне підтвердження автентифікації через систему BankID НБУ.

Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

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Детальніше про новий сервіс в застосунку Ощадбанку

Так, Ощадбанк вчергове удосконалив свої цифрові сервіси для максимально комфортної взаємодію клієнтів з фінустановою.

Очікується, що завдяки новому сервісу значно спроститься процес автентифікації клієнтів у системі BANK ID Національного банку України (НБУ).

Українці зможуть оперативно, зручно та безпечно підтверджувати свою особу під час здійснення авторизації у застосунку "Дія" та інших цифрових платформах. Завдяки новій опції громадяни зможуть здійснити автентифікацію:

без потреби вводити дані платіжної картки;

без очікувань надходження OTP-коду.

"У застосунку Мобільний Ощад з’явилася нова послуга — підтвердження автентифікації через систему BankID НБУ... Це надійний спосіб онлайн-автентифікації, який дозволяє швидко та безпечно підтверджувати свою особу для отримання державних, фінансових та інших послуг", — повідомив Наумов.

Як скористатись новою послугою в Ощаді

Механізм автентифікації через застосунок "Мобільний Ощад" буде відбуватися наступним чином:

після вибору Ощадбанку на порталі держпослуг "Дія" або на іншому ресурсі, де потрібна автентифікація через Bank ID, клієнт потрапить на сторінку з QR-кодом.

якщо верифікація відбувається на комп’ютері, можна мобільним телефоном відсканувати QR-код на камеру, де встановлено Мобільний Ощад, і підтвердити передачу запитуваних даних

якщо верифікація проводиться на мобільному пристрої, то достатньо натиснути на QR-код, після чого система автоматичному режимі відкриє мобільний застосунок для підтвердження.

"Якщо на вашому пристрої ще не встановлено Мобільний Ощад, вас буде перенаправлено до Google Play або App Store для завантаження застосунку", — додав Наумов.

Застосунок. Джерело: C. Наумов у Telegram

Раніше ми розповідали, що деякі клієнти Ощадбанку мають проблеми з проходженням перевірки онлайн для користування карткою. Люди змушені чекати в черзі для відеоідентифікації до червня 2025 року.

Також в Ощадбанку пояснили, чому громадянам доводиться довше, ніж в інших банках, чекати нарахування соцдопомоги та пенсій. Зокрема, це залежить від дій Мінсоцполітики.