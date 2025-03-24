Переказ грошей через термінали Ощадбаку — як українка втратила 8 тисяч гривень

Жінка біля відділення "Ощадбанку". Фото: УНІАН

Коли в українців виникає потреба переказати гроші родичам або друзям, вони часто користуються терміналами банків, адже це доволі зручно. Однак в "Ощадбанку" техніка іноді виходить з ладу, через що клієнти втрачають кошти.

Про це йдеться на порталі "Мінфін", де громадяни залишають відгуки про роботу банків.

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Переказ коштів через термінали "Ощадбанку"

Так, одній з клієнток "Ощадбанку" потрібно було поповнити картку чоловіка. Жінка прийшла у відділення банку у Фастові та внесла у термінал 8 тис. грн — банкнотами по 1 тис. грн.

"Термінал кошти прийняв та скасував операцію. Звісно кошти не зарахувалися", — йдеться у повідомленні.

За словами жінки, працівники в банку нічим не змогли їй допомогти. Вони лише порадили, щоби її чоловік, якому вона переказувала кошти, подзвонив на гарячу лінію.

"Чоловік дзвонив того ж дня: у нього прийняли заяву на повернення коштів, але в заяві вказали не той час коли я поповнювала картку (менеджер банку пояснила, що це не важливо). У підсумку чоловікові сказали чекати два тижні або, можливо, 120 днів", — розповіла українка.

Її дивує, чому фінустанова одразу не допомогла повернути кошти, адже у відділенні є камери спостереження, які можна перевірити та встановити, хто і коли виконував грошовий переказ через термінал.

"За що моя родина повинна жити місяць жити? Це знущання з людей зі сторони банку", — зауважила жінка.

Про що ще мають знати українці

Клієнти "Ощадбанку" можуть відстежувати, як вони витрачають кошти зі свого карткового рахунку та коли відбуваються усі зарахування. Так, банк пропонує людям послугу смс-сповіщення, але за окрему плату.

Відомо, що відповідна послуга обходиться клієнтам у 10 грн щомісяця. Таким чином, за рік фінустанова списує 120 грн.

Нагадаємо, що клієнти "Ощадбанку" повинні оновити персональні відомості. Ми пояснювали, навіщо це робити.

Також ми розповідали про "нічні" ліміти на "перекази в Ощадбанку". Відомо, що вночі банк обмежує фінансові операції для усіх карток.