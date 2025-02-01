Ощадбанк заставляет открывать кредитную карту вместе с зарплатной — законно ли это

Карта Ощадбанка в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "Ощадбанка" жалуются на навязывание кредитных линий при открытии обычных банковских карт. Сотрудники отделений утверждают, что якобы открытие зарплатной карты без кредитной невозможно.

Об этом рассказала одна из гражданок на портале "Минфин".

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Как говорится в одном из сообщений, клиентке сотрудники отделения пытались вместе с зарплатной картой открыть кредитную. На ее отказ заявили, что речь идет об обязательном требовании банка.

Подобное случалось неоднократно в банковских отделениях, поэтому женщина возразила, что это является обязательным условием, ведь ознакомлена с законодательством. После предложения пересмотреть статью 55 закона "О банках и банковской деятельности" работники больше не пытались заставить открыть кредитную линию.

"Уже не раз работники Ощадбанка (к тому же разных отделений) при открытии зарплатного счета заставляют открывать кредитный, на отказ клиента в ответ говорят "это обязательная процедура". И только после того, как я показала статью 55 ЗУ "О банках и банковской деятельности" с недовольным лицом говорят "мы вас поняли". Просьба в целом к руководству банка, а также к Министерству финансов Украины обратить внимание и провести обучение по предоставлению сервисных услуг для персонала отделений банка...", — написала клиентка.

Скриншот. Источник: Минфин

На портале Национального банка Украины (НБУ) действительно отмечается следующее: "Если банк утверждает, что не может выдать зарплатную или пенсионную карту без кредитной, — он вводит вас в заблуждение и навязывает услугу. Украинское законодательство запрещает подобные действия (статья 55 Закона Украины "О банках и банковской деятельности"). Клиент имеет полное право отказаться от навязанной кредитной карты".

Проблемы с закрытием кредитных карт

Относительно закрытия кредитных карт — в Ощадбанке действуют особые требования. Работники обязывают клиентов явиться именно в то отделение, где они были выданы. Во время войны это сделать иногда сложно, поэтому неоднократно граждане на страницах банка в соцсетях жаловались на такие правила. В частности, были случаи, когда клиентов вообще не ставили в известность об открытии кредитной карты, а при попытке отказаться оператор уверял, что она входит в тариф и это сделать невозможно.

Ранее в банке объясняли, что процедура закрытия кредитного счета дистанционно невозможна, однако, если на счету нет движения средств в течение трех лет, а также долга, банк закроет его автоматически.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке с клиентов могут взимать большую комиссию. Это может произойти, когда оплачивают жилищно-коммунальные счета в терминалах, но можно платить и меньше.

Также мы рассказывали о длительной процедуре снятия ареста со счетов в Ощадбанке. Как известно, граждане имеют право снимать с арестованных счетов лимитированную сумму средств.