Клієнти Ощадбанку мають проблеми з заарештованими рахунками — що сталося

Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "Ощадбанку" розповідають, що банк по кілька тижнів може зволікати зі зняттям арешту з рахунку. Попри відсутність доступу до грошей, фінустанова продовжує списувати відсотки за обслуговування.

Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Проблеми зі зняттям арешту з рахунків в Ощадбанку

Як зазначається в одному з повідомлень, виконавець зняв арешт із коштів клієнтки понад два тижні тому, однак банк так і не дозволив отримати доступ для користування коштами із арештованих рахунків.

Жінка також розповіла, що попри те, що немає права користуватися коштами через арешт, банк нараховує відсоток на кредитку.

Вона попросила представників банку допомогти вирішити відповідну проблему.

"Виконавець зняв арешт майже два тижні тому, але Ощад не знімає! При цьому нічого конкретного сказати не можуть ! Перед цим просто проігнорували заяву про визначення поточного рахунку для зняття коштів! А от відсоток на кредитку нараховують! Це просто вже якесь знущання! Виконавець сказав, що в банку мають зняти арешт на наступний день, а дівчина на гарячій лінії каже:" може сьогодні, може завтра, а може через місяць". Це просто вже дістало. Я з 24 грудня намагаюся добитися своїх грошей!", — повідомила вона.

Співробітник головного офісу Ощадбанку попросив надати для перевірки інформацію стосовно зняття арешту, зокрема прізвище та ідентифікаційний номер. Після цього клієнтка змогла отримати відповідне право. Чому відбувалося зволікання з наданням доступу до коштів, у банку не пояснили.

Скриншот. Джерело: Ощад у Facebook

Ліміти на користування арештованими коштами у 2025 році

За законодавчими нормами, громадянам надається право знімати з арештованих рахунків лімітовану суму грошей. Проте вона не може перевищувати дві мінімальні заробітні плати станом на 1 січня 2025 року.

Таким чином, мають надавати доступ тільки до 16 тис. гривень (мінімальна зарплата на початок року дорівнює 8 тис. гривень) після отримання відповідного документа від виконавця. Зняти арешт банк повинен протягом трьох днів.

Нагадаємо, в Ощадбанку розповіли, коли загрожує висока комісія під час оплати житлово-комунальних послуг. Також назвали варіанти, як не переплачувати.

Також ми повідомляли, що з клієнтів Ощадбанку за чинними тарифами можуть стягувати комісію під час зняття готівки із зарплатних карток через банкомат. Відомо, який розмір відповідної комісії.