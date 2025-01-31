Ощадбанк відмовляє у Зимовій тисячі деяким пенсіонерам — причина

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні деякі громадяни пенсійного віку не можуть отримати "Зимову тисячу" в державній фінустанові "Ощадбанк". Навіть за довіреністю на іншу особу банк відмовляє у наданні коштів.

Про це розповів один із клієнтів банку на порталі "Мінфін".

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Які труднощі з отриманням "Зимової тисячі" в Ощадбанку

Як зазначив громадянин, він та його дружина є пенсіонерами, які отримують виплати через Ощадбанк. У зв'язку зі станом здоров'я жінка не може самостійно звернутися за виплатою в рамках держпрограми "Зимова єПідтримка". Щоб отримати за обох допомогу, чоловік звернувся у лікарню, де видали довідку про те, що людина не може пересуватися. У відділенні банку пенсіонер надав документи, які мав, однак у виплаті відмовили.

Чоловік вирішив звернутися до іншого відділення банку, однак і там нічим не змогли допомогти. У підсумку 77-річний та 74-річна пенсіонери залишились без державних 2 тис. гривень.

Громадянин вважає, що не він має оббивати пороги державних фінустанов та просити видати гроші, а держава мала б скласти списки та графіки по районах для надання виплат.

"Офіційно написав письмову заяву, що хочу отримати тисячу Зеленського та сплатити комунальні послуги 2 тис.грн. Дарма! Мені вже 77 років, дружина 74 років, хвора, не ходить, документи всі на руках… Відмовили… Відповіді на написану заяву немає. То навіщо ви всюди пишете та говорите про "Тисячу Зеленського", якщо ви безпорадні в організації цієї акції? Немає грошей — поясніть людям, що ми неспроможні…Зробіть відповідну заяву в ЗМІ. Розробіть графік отримання цієї "злощасної тисячі" по районах міста. А на це розуму немає, а звідси і ваша повага до людей, до громади міста і України в цілому", — додав пенсіонер.

Скриншот. Джерело: Мінфін

З чим може бути пов'язана відмова у держдопомозі

Раніше представники Ощадбанку у соцмережах пояснювали, що банки-партнери державної програми керуються урядовою постановою. Документ не передбачає можливість реєстрації на виплати "Зимової тисячі" за довіреністю.

За правилами, такі категорії громадян, які проживають в Україні, можуть отримати допомогу у відділенні банку:

громадяни без ідентифікаційного коду та ті, хто з релігійних причин його не мають;

особи, яким більше 65 років, у яких нема застосунку "Дія";

опікуни чи законні представники дітей.

Через Укрпошту 1 тис. гривень можуть отримати:

особи, яким більш ніж 60 років і нема застосунку "Дія", не отримують пенсію/соціальні виплати через пошту;

повнолітні недієздатні громадяни, за яких може подати заявку опікун;

особи зі статусом інвалідності першої-другої груп;

громадяни, яким надають доплати на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А, яким нараховують пенсії з інвалідності/соціальну допомогу через банки.

Також громадяни можуть попросити листонош допомогти з оформленням виплат.

Окрім того, можна подати у мобільному застосунку "Дія" заявку на допомогу, якщо є сучасні гаджети.

Варто зауважити, що в Ощадбанку у столиці заявили, що клієнти можуть мати проблеми з оформленням виплат через нестачу спеціальних карток, куди мають нараховувати кошти. Там пояснили, що такі негаразди пов'язані з високим попитом, проблема торкнулась деяких відділень і картки закінчилися тимчасово. У банку працюють над якнайшвидшим забезпеченням ними відділень.

Раніше ми писали, що держдопомога в розмірі 1 тис. гривень декому досі не надійшла з різних причин. Там назвали ключові причини затримки виплат.

Також через відсутність гаджетів деякі українці можуть отримати "Зимову тисячу" на Укрпошті. Там розширили перелік категорій людей, які мають право отримати допомогу через відділення.