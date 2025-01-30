Клієнти Ощадбанку мають проблеми з оплатою послуг Нацкешбеком

Кого в Ощадбанку чекають проблеми з оплатою послуг ЖКГ
Українці коштами державної програми "Зимова єПідтримка" можуть розраховуватися за житлово-комунальні послуги. Однак деякі громадяни, які оформили картки "Національного кешбеку" в "Ощадбанку", повідомляють про труднощі з відповідними операціями.
Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook.
Хто з клієнтів Ощадбанку не зможе оплатити комуналку
Як розповіла одна з клієнток банку та учасниця держпрограми, вона мала намір розрахуватися отриманими грошима за комуналку, як вказано у правилах, однак це виявилось неможливо.
Жінка пояснила, що таке може трапитися у тому випадку, якщо відсутні договори компаній з установами.
"Уже всі потратили 1000 на комунальні, а в Ощаді ні за що не можна... всі платежі відхиляються, бо нема договорів з установами. Біла Церква", — йдеться у повідомленні.
Співробітник головного офісу Ощадбанку відреагував на звернення, зауваживши, що для предметної перевірки помилки під час здійснення платежу варто зателефонувати з фінансового номера телефону до контакт-центру за номером 0-800-210-800.
Там зазначили, що коштами "Зимової тисячі" за необхідності можна розрахуватися за інші послуги. Як приклад, здійснити поповнення рахунку мобільного номера. Також нараховані кошти дозволяється витратити на оплату:
- медичних послуг;
- освітніх послуг;
- транспорту;
- страхування;
- купівлю книг, друковану продукцію;
- українських ліків, лікарських засобів та медвироби.
З вичерпним переліком можна ознайомитися за посиланням.
Як розрахуватись карткою Нацкешбек за деякі послуги ЖКГ
Раніше у компанії "Yasno" заявили, як з картки "Нацкешбек" розрахуватись за електроенергію. Там пояснили, що необхідно виконати кілька кроків:
- оформити картку "Нацкешбек";
- додати картку у мобільному застосунку/особистому кабінеті "Yasno" як основну для розрахунку за електроенергію;
- оплатити за спожиту електрику вчасно, до 20 числа.
Також карткою "Національний кешбек" можна розрахуватись за послуги газопостачальної компанії "Нафтогаз". Для цього треба:
- оформити спеціальну картку (віртуальну в банківському додатку або фізичну у відділенні);
- визначити картку для розрахунків;
- використати для оплати комунальних послуг.
Раніше ми писали, що клієнтам Ощадбанку пояснювали, що гроші дозволяється витрачати як онлайн, так і офлайн, однак лише на вказані категорії витрат. Через іноді можуть виникати відмови.
Також ми розповідали, що в Ощадбанку можуть стягувати високу комісію з громадян, які оплачують комунальні рахунки у терміналах. Там дали поради, як платити менше.
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