Клієнти Ощадбанку мають проблеми з оплатою послуг Нацкешбеком

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці коштами державної програми "Зимова єПідтримка" можуть розраховуватися за житлово-комунальні послуги. Однак деякі громадяни, які оформили картки "Національного кешбеку" в "Ощадбанку", повідомляють про труднощі з відповідними операціями.

Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Хто з клієнтів Ощадбанку не зможе оплатити комуналку

Як розповіла одна з клієнток банку та учасниця держпрограми, вона мала намір розрахуватися отриманими грошима за комуналку, як вказано у правилах, однак це виявилось неможливо.

Жінка пояснила, що таке може трапитися у тому випадку, якщо відсутні договори компаній з установами.

"Уже всі потратили 1000 на комунальні, а в Ощаді ні за що не можна... всі платежі відхиляються, бо нема договорів з установами. Біла Церква", — йдеться у повідомленні.

Співробітник головного офісу Ощадбанку відреагував на звернення, зауваживши, що для предметної перевірки помилки під час здійснення платежу варто зателефонувати з фінансового номера телефону до контакт-центру за номером 0-800-210-800.

Там зазначили, що коштами "Зимової тисячі" за необхідності можна розрахуватися за інші послуги. Як приклад, здійснити поповнення рахунку мобільного номера. Також нараховані кошти дозволяється витратити на оплату:

медичних послуг;

освітніх послуг;

транспорту;

страхування;

купівлю книг, друковану продукцію;

українських ліків, лікарських засобів та медвироби.

З вичерпним переліком можна ознайомитися за посиланням.

Скриншот. Джерело: Ощад в FB

Як розрахуватись карткою Нацкешбек за деякі послуги ЖКГ

Раніше у компанії "Yasno" заявили, як з картки "Нацкешбек" розрахуватись за електроенергію. Там пояснили, що необхідно виконати кілька кроків:

оформити картку "Нацкешбек";

додати картку у мобільному застосунку/особистому кабінеті "Yasno" як основну для розрахунку за електроенергію;

оплатити за спожиту електрику вчасно, до 20 числа.

Також карткою "Національний кешбек" можна розрахуватись за послуги газопостачальної компанії "Нафтогаз". Для цього треба:

оформити спеціальну картку (віртуальну в банківському додатку або фізичну у відділенні);

визначити картку для розрахунків;

використати для оплати комунальних послуг.

Раніше ми писали, що клієнтам Ощадбанку пояснювали, що гроші дозволяється витрачати як онлайн, так і офлайн, однак лише на вказані категорії витрат. Через іноді можуть виникати відмови.

Також ми розповідали, що в Ощадбанку можуть стягувати високу комісію з громадян, які оплачують комунальні рахунки у терміналах. Там дали поради, як платити менше.