Чат-бот Ощадбанка — какие ждут угрозы для счетов

Женщина и мужчина с телефоном. Фото: Freepik

Клиент госфинучреждения "Ощадбанк" рассказал о том, как мошенники ввели его в заблуждение. Мужчина потерял почти 50 тыс. гривен, считая, что общается в чат-боте с работником банка, которому открыл персональную информацию, известную только ему.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Минфин".

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По словам клиента, однажды решил воспользоваться чат-ботом "Ощадбанка" в мессенджере Telegram, выбрав необходимую иконку в поисковике. Мужчина не заметил ничего подозрительного, начал настраивать уменьшение кредитного лимита.

После этого к нему из чат-бота позвонил гражданин, который представился сотрудником банка, и попросил перейти по ссылке и предоставить код, который придет на номер.

"Сказал, что мне надо для авторизации лица перейти по ссылке... Послушал, да и перешел, а то оказалась ссылка на программу удаленного доступа TeamViewer QuikSupport. И, этот человек, сказал что, будто бы, с помощью этой программы банк идентифицирует клиентов в телеграмм. И, начали приходить СМС, с кодами. СМС были с официальным логотипом "Ощадбанка". Через, эти коды он получил доступ к приложению "Ощад24", якобы с целью идентификации личности", — сообщил гражданин.

После этих манипуляций клиент понял, что это мошенник, однако было поздно. Мгновенно состоялись две транзакции на сумму 29 тыс. грн и 15,7 тыс. грн.

Поскольку списание произошли без процентов за перевод, предположил, что к этому могут быть причастны работники "Ощадбанка". Однако на портале мужчине объяснили, что в мессенджере Telegram создать чат-бот может любой за считанные минуты, подыскать логотип банка можно легко в интернете, поэтому нужно быть самому внимательным, чтобы не наткнуться на мошенников.

"Создать любой бот я сам могу за одну минуту, сделать логотип Ощада, берешь из интернета... Одних ботов забанишь, другие появятся, тут дело только в твоей внимательности", — пояснили пользователи.

Скриншот. Источник: Минфин

Как клиентам банка уберечься от мошенников

Ранее в Ощадбанке предупреждали граждан, что именно по их вине возможно исчезновение денег. Типичные ошибки, которые позволяют мошенникам легко получить доступ к счетам в банке:

разглашение персональных данных;

сообщение посторонним лицам данных платежных карт;

обнародование одноразовых паролей/кодов, поступающих на привязанный к карте номер телефона;

переход по внешним ссылкам (фишинговые сайты).

Ранее мы писали, что клиенты Ощадбанка сообщили о навязывании некоторыми сотрудниками кредитных карт вместе с открытием обычных. Писать заявление на отказ позволяют только через месяц, тогда как регулятор утверждает, что клиент имеет право отказаться от такой услуги сразу.

Также мы сообщали, что в Ощадбанке начнут действовать новые тарифы с 1 апреля текущего года. По мнению экспертов, ценовые изменения не имеют обоснования, учитывая доходы финучреждения.