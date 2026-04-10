Мошенники выманивают деньги у клиентов Monobank: Гороховский объяснил, как работают фейковые звонки

Сооснователь проекта Monobank Олег Гороховский рассказал, какой схемой чаще всего пользуются мошенники, чтобы выманить деньги у владельцев банковских карт. Речь идет о звонках, во время которых человека просят нажать на определенные цифры.

Об этом Олег Гороховский написал в своем Telegram-канале, передает Новини.LIVE.

Как работают мошенники

Клиентам звонит робот (IVR) и клиент слышит следующее сообщение: "В ваше приложение выполнен вход с неизвестного устройства. Если это были не вы — нажмите 1". Клиент, который поверит, что с егоприложением возникли проблемы, нажмет цифру. Далее с ним начинает общаться настоящий человек. Он предложит:

осуществить перевод на "резервный счет";

подать заявку на кредит;

"спасти" деньги.

"Защититься от этого очень просто - надо запомнить одно правило: monobank не звонит!", — написал Гороховский.

Он также добавил, что даже если IVR просит вместо 1 нажать цифры 2, 3 или даже 4 — это все равно мошенники.

Что еще стоит знать

Напомним, monobank выплачивает повышенное денежное вознаграждение тем, кто пригласит друзей в банк. С 2017 года выплачивали по 50 гривен, а сейчас сумма составляет 100 гривен. Деньги получает как тот, кто приглашает, так и тот, кто принимает приглашение.

