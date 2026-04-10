Главная Финансы Клиентов Monobank предупредили о мошенниках: какую схему придумали аферисты

Клиентов Monobank предупредили о мошенниках: какую схему придумали аферисты

Ua ru
Дата публикации 10 апреля 2026 17:35
Мошенники выманивают деньги у клиентов Monobank: Гороховский объяснил, как работают фейковые звонки
Приложение monobank на смартфоне. Фото: Новини.LIVE

Сооснователь проекта Monobank Олег Гороховский рассказал, какой схемой чаще всего пользуются мошенники, чтобы выманить деньги у владельцев банковских карт. Речь идет о звонках, во время которых человека просят нажать на определенные цифры.

Об этом Олег Гороховский написал в своем Telegram-канале, передает Новини.LIVE.

Как работают мошенники

Клиентам звонит робот (IVR) и клиент слышит следующее сообщение: "В ваше приложение выполнен вход с неизвестного устройства. Если это были не вы — нажмите 1". Клиент, который поверит, что с егоприложением возникли проблемы, нажмет цифру. Далее с ним начинает общаться настоящий человек. Он предложит:

  • осуществить перевод на "резервный счет";
  • подать заявку на кредит;
  • "спасти" деньги.

"Защититься от этого очень просто - надо запомнить одно правило: monobank не звонит!", — написал Гороховский.

Он также добавил, что даже если IVR просит вместо 1 нажать цифры 2, 3 или даже 4 — это все равно мошенники.

Что еще стоит знать

Напомним, monobank выплачивает повышенное денежное вознаграждение тем, кто пригласит друзей в банк. С 2017 года выплачивали по 50 гривен, а сейчас сумма составляет 100 гривен. Деньги получает как тот, кто приглашает, так и тот, кто принимает приглашение.

Как рассказывали Новини.LIVE,  клиенты Ощадбанка могут экономить на некоторых услугах. Например, банк предлагает бесплатные аналоги, вместо платных функций. Известно, о каких услугах идет речь. Еще Новини.LIVE писали о лимитах на снятие наличных с карт ПриватБанка. В 2026 году для клиентов будут действовать определенные ограничения. В банке объяснили, каких правил надо придерживаться.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
