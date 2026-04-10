Шахраї виманюють гроші у клієнтів Monobank: Гороховський пояснив, як працюють фейкові дзвінки

Додаток monobank на смартфоні.

Співзасновник проєкту Monobank Олег Гороховський розповів, якою схемою найчастіше користуються шахраї, щоб видурити гроші з власників банківських карток. Йдеться про дзвінки, під час яких людину просять натиснути на певні цифри.

Про це Олег Гороховський написав у своєму Telegram-каналі, передає Новини.LIVE.

Як працюють шахраї

Клієнтам дзвонить робот (IVR) і клієнт чує наступне повідомлення: "У ваш застосунок виконано вхід з невідомого пристрою. Якщо це були не ви — натисніть 1". Клієнт, який повірить, що з його додатком виникли проблеми, натисне цифру. Далі з ним починає спілкуватися справжня людина. Вона запропонує:

здійснити переказ на "резервний рахунок";

подати заявку на кредит;

"врятувати" гроші.

"Захиститися від цього дуже просто — треба запам'ятати одне правило: monobank не телефонує!", — написав Гороховський.

Він також додав, що навіть якщо IVR просить замість 1 натиснути цифри 2, 3 чи навіть 4 — це все одно шахраї.

Що ще варто знати

Нагадаємо, monobank виплачує підвищену грошову винагороду тим, хто запросить друзів в банк. З 2017 року банк виплачував по 50 гривень, та наразі сума становить 100 гривень. Гроші отримує як той, хто запрошує, так і той, хто приймає запрошення.

