Регистрация в monobank — как получить вознаграждение в 100 гривен

Денежное вознаграждание за реестрацию в monobank — как изменится сумма
В Украине ряд банков платят бонусы своим новым клиентам. В необанк — проекте monobank решили, что отныне будут платить повышенное денежное вознаграждение по программе "Пригласи друга".
Об этом сообщил в своем Telegram-канале соучредитель банка Олег Гороховский, передает Новини.LIVE.
Новое вознаграждение за приглашенного друга в mono
По его словам, программа заработала еще в 2017 году и с тех пор приглашатель и новый клиент получали по 50 гривен. Однако теперь размер вознаграждения в mononank изменится.
"Отныне мы удваиваем это вознаграждение. За приглашение друга в mono вы и он получите по 100 гривен", — написал Гороховский.
Как получить 100 гривен
Чтобы ваш друг или знакомый зарегистрировались в системе monobank от вашего имени, им нужно отправить реферальную ссылку. Для этого:
- В приложении mono откройте раздел Еще.
- Выберите пункт Пригласить друга.
- В открывшемся окне скопируйте новую ссылку и отправьте ее своему знакомому.
Что еще стоит знать
Напомним, с 23 февраля 2026 года monobank отменил комиссию за IBAN-платежи, которая списывалась с собственных средств клиентов. Сейчас на все IBAN-переводы в monobank установлена комиссия в 0 гривен.
Ранее клиенты дополнительно платили комиссию в размере 0,5%, если переводили на IBAN более 10 000 гривен. На этой комиссии monobank зарабатывал более 200 млн гривен в год.
Ранее мы рассказывали, что monobank позволил клиентам зарабатывать деньги, инвестируя валюту. Вывести вложенные средства можно в любой момент. Еще писали, что mononank запустил сервис специально для физических лиц-предпринимателей. Речь идет о том, что они смогут самостоятельно генерировать квалифицированную электронную подпись (КЭП).
