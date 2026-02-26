Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Денежное вознаграждание за реестрацию в monobank — как изменится сумма

Денежное вознаграждание за реестрацию в monobank — как изменится сумма

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 12:59
Регистрация в monobank — как получить вознаграждение в 100 гривен
Девушка смотрит в экран смартфона и деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине ряд банков платят бонусы своим новым клиентам. В необанк — проекте monobank решили, что отныне будут платить повышенное денежное вознаграждение по программе "Пригласи друга".

Об этом сообщил в своем Telegram-канале соучредитель банка Олег Гороховский, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Новое вознаграждение за приглашенного друга в mono

По его словам, программа заработала еще в 2017 году и с тех пор приглашатель и новый клиент получали по 50 гривен. Однако теперь размер вознаграждения в mononank изменится.

"Отныне мы удваиваем это вознаграждение. За приглашение друга в mono вы и он получите по 100 гривен", — написал Гороховский.

Как получить 100 гривен

Чтобы ваш друг или знакомый зарегистрировались в системе monobank от вашего имени, им нужно отправить реферальную ссылку. Для этого:

  • В приложении mono откройте раздел Еще.
  • Выберите пункт Пригласить друга.
  • В открывшемся окне скопируйте новую ссылку и отправьте ее своему знакомому.

Что еще стоит знать

Напомним, с 23 февраля 2026 года monobank отменил комиссию за IBAN-платежи, которая списывалась с собственных средств клиентов. Сейчас на все IBAN-переводы в monobank установлена комиссия в 0 гривен.

Ранее клиенты дополнительно платили комиссию в размере 0,5%, если переводили на IBAN более 10 000 гривен. На этой комиссии monobank зарабатывал более 200 млн гривен в год.

Ранее мы рассказывали, что monobank позволил клиентам зарабатывать деньги, инвестируя валюту. Вывести вложенные средства можно в любой момент. Еще писали, что mononank запустил сервис специально для физических лиц-предпринимателей. Речь идет о том, что они смогут самостоятельно генерировать квалифицированную электронную подпись (КЭП).

деньги monobank банковские карты банк банковские счета
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации