Регистрация в monobank — как получить вознаграждение в 100 гривен

В Украине ряд банков платят бонусы своим новым клиентам. В необанк — проекте monobank решили, что отныне будут платить повышенное денежное вознаграждение по программе "Пригласи друга".

Об этом сообщил в своем Telegram-канале соучредитель банка Олег Гороховский, передает Новини.LIVE.

Новое вознаграждение за приглашенного друга в mono

По его словам, программа заработала еще в 2017 году и с тех пор приглашатель и новый клиент получали по 50 гривен. Однако теперь размер вознаграждения в mononank изменится.

"Отныне мы удваиваем это вознаграждение. За приглашение друга в mono вы и он получите по 100 гривен", — написал Гороховский.

Как получить 100 гривен

Чтобы ваш друг или знакомый зарегистрировались в системе monobank от вашего имени, им нужно отправить реферальную ссылку. Для этого:

В приложении mono откройте раздел Еще.

Выберите пункт Пригласить друга.

В открывшемся окне скопируйте новую ссылку и отправьте ее своему знакомому.

Что еще стоит знать

Напомним, с 23 февраля 2026 года monobank отменил комиссию за IBAN-платежи, которая списывалась с собственных средств клиентов. Сейчас на все IBAN-переводы в monobank установлена комиссия в 0 гривен.

Ранее клиенты дополнительно платили комиссию в размере 0,5%, если переводили на IBAN более 10 000 гривен. На этой комиссии monobank зарабатывал более 200 млн гривен в год.

Ранее мы рассказывали, что monobank позволил клиентам зарабатывать деньги, инвестируя валюту. Вывести вложенные средства можно в любой момент. Еще писали, что mononank запустил сервис специально для физических лиц-предпринимателей. Речь идет о том, что они смогут самостоятельно генерировать квалифицированную электронную подпись (КЭП).