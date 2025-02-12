Президентские зарплаты - сколько получают Зеленский и лидеры стран ЕС

Какую зарплату получают Владимир Зеленский и лидеры стран ЕС. Графика: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

По сравнению с некоторыми лидерами стран Евросоюза президент Украины Владимир Зеленский получает довольно скромную зарплату. Согласно декларации о доходах, уровень оплаты труда Зеленского ненамного выше средней зарплаты в стране. Президенты и монархи стран ЕС получают на своих должностях значительно большие деньги.

Новини.LIVE рассказывают, какую зарплату получают Владимир Зеленский и лидеры стран ЕС в 2025 году и на каком месте оказался президент Украины в рейтинге доходов.

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Информацию об уровне заработных плат европейских лидеров мы брали из открытых источников, по состоянию на 2024 и 2025 годы. Первую тройку заняли монархи, которые получают довольно большие суммы. Президентам платят значительно меньше. Среди всех лидеров меньше всего платят Владимиру Зеленскому. Зарплата украинского лидера не идет ни в какое сравнение с деньгами, которые получает Король Великобритании Карл III.

Рейтинг заработных плат европейских лидеров. Инфографика: Новини.LIVE

Король Великобритании Карл III

Сейчас монархом Великобритании является Карл III. Он стал королем 8 сентября 2022 года после смерти своей матери, королевы Елизаветы II.

Основным источником дохода короля Карла III является Суверенный грант, который выплачивается ежегодно. В 2024 году сумма гранта составила около 86 миллионов фунтов стерлингов. Это составляет более 103 миллионов евро в год и более 8,5 миллиона евро в месяц.

Впрочем, деньги из Суверенного гранта не просто поступают в личное распоряжение Карла III. Большая часть этих средств направляется на содержание королевской недвижимости и покрытие расходов на персонал.

Королевская семья ежегодно проводит более 2 500 мероприятий, которые финансируются из этих денег. Кроме того, в из Суверенного гранта финансируются дополнительные расходы, такие как 10-летний план реконструкции Букингемского дворца.

Король Карл III. Фото: Reuters

Король Бельгии Филипп I

В Бельгии нет президента. Эта страна является конституционной монархией и главой государства является король. Филипп стал лидером Бельгии 21 июля 2013 года, после того, как его отец, король Альберт II, отрекся от престола.

За год король Бельгии получает около 12 миллионов евро. Соответственно за месяц состояние Филиппа I увеличивается как минимум на 1 миллион евро.

Король Филипп I. Фото: Reuters

Король Дании Фредерик X

Дания является конституционной монархией, в которой сочетаются принципы парламентаризма и представительной демократии. Лидером государства является король или королева.

Формально монарх имеет всю полноту законодательной, исполнительной и судебной власти. Однако с 1901 года, после обретения парламентом независимости, произошло разделение ветвей власти.

С января 2024 года на престоле находится король Фредерик X, который, как и его предшественники, выполняет преимущественно представительские функции, тогда как реальная политическая власть сосредоточена в руках правительства и парламента.

Король Фредерик X и королева-консорт Мэри зарабатывают более 1,8 миллиона евро в год за выполнение своих королевских обязанностей. Таким образом месячный доход пары составляет примерно 150 тысяч евро.

Король Фредерик X и королева-консорт Мэри. Фото: Reuters

Президент Австрии Александер ван дер Беллен

Австрия является парламентской федеративной республикой с демократическим устройством. Президентом страны является Александр Ван дер Беллен. Он занимает эту должность с 26 января 2017 года.

За год Александр Ван дер Беллен получает примерно 335 тысяч долларов США. Таким образом месячная зарплата президента Австрии равна почти 28 тысяч евро.

Александер ван дер Беллен. Фото: Reuters

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

Германия является федеративной парламентской республикой. Страна состоит из 16 федеральных земель, каждая из которых имеет значительную автономию в вопросах внутренней политики. Глава государства выполняет преимущественно представительские функции и избирается Федеральным собранием сроком на 5 лет.

Президентом Германии является Франк-Вальтер Штайнмайер. Он занимает эту должность с 19 марта 2017 года.

Президент Германии получает зарплату в сумме около 276 тысяч евро в год. Таким образом его месячная зарплата составляет примерно 23 тысячи евро. Кроме этого, он также получает надбавку в размере 78 тысяч евро в год на расходы, связанные с функционированием офиса.

Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: Reuters

Король Испании Филипп VI

Испания является парламентской монархией. Король и парламент совместно управляют страной. Монарх выполняет в основном церемониальные функции, но также играет роль арбитра и примирителя в деятельности государственных органов.

Королем Испании является Филипп VI. Он взошел на трон 19 июня 2014 года после отречения своего отца, короля Хуана Карлоса I.

В 2024 году король Филипп VI получил годовую зарплату в размере примерно 270 тысяч евро. Таким образом месячная зарплата монарха Испании равна почти 22,5 тысячи евро.

Король Филипп VI. Фото: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Франция является президентско-парламентской республикой. Глава государства избирается прямым всеобщим голосованием на срок 5 лет с возможностью одного переизбрания. Президент имеет значительные полномочия. Он назначает премьер-министра, осуществляет руководство внешней политикой и верховное командование вооруженными силами.

Президентом Франции является Эмманюэль Макрон. Он занимает эту должность с 14 мая 2017 года. В месяц Макрон получает примерно 16 тысяч евро.

Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Польши Анджей Дуда

Польша является парламентско-президентской республикой. Президент Польши представляет страну на международной арене, назначает премьер-министра и других чиновников, а также имеет право вето на законы, принятые парламентом. Он также является верховным главнокомандующим вооруженными силами и может объявлять чрезвычайное положение.

Президентом Польши является Анджей Дуда. Он занимает эту должность с 6 августа 2015 года. За год он зарабатывает В 2024 году его зарплата составляла около 25 тысяч злотых (чуть меньше 6 тысяч евро). В 2025 году она увеличится до 26 300 злотых (примерно 6 300 евро).

Анджей Дуда. Фото: Reuters

Президент Италии Серджо Маттарелла

Италия является парламентской республикой с унитарным государственным устройством. Лидер государства избирается парламентом на семь лет.

Президент Италии назначает премьер-министра и министров, подписывает законы и может распустить парламент. Он также является верховным главнокомандующим вооруженных сил и представляет страну на международной арене. Сейчас эту должность занимает Серджо Маттарелла.

Годовая зарплата Маттареллы равна примерно 60 тысячам евро. Таким образом месячная зарплата президента Италии составляет почти 5 тысяч евро.

Серджо Маттарелла. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский

Украина является унитарной парламентско-президентской республикой. Президент Украины - глава государства. Он гарантирует государственный суверенитет, территориальную целостность, соблюдение Конституции и прав граждан. Президент также назначает премьер-министра и членов Кабинета министров, а также имеет право вето на законы, принятые Верховной Радой.

Президентом Украины является Владимир Зеленский. Он занимает эту должность с 20 мая 2019 года. Его зарплата остается неизменной на протяжении многих лет и составляет 336 тысяч гривен в год (примерно 7 800 евро). Таким образом Зеленский получает 28 тысяч гривен в месяц (650 евро). Дополнительных выплат, таких как премии или надбавки, для главы государства не предусмотрено.

Как ни странно, даже мэры украинских городов имеют большие оклады чем у президента Зеленского. Например, мэр Львова Андрей Садовый в январе получил зарплату в размере 81 394 гривен. Из них 32 024 гривны составляла премия.

Владимир Зеленский. фото: Reuters

При этом, в декабре 2024 года средняя зарплата госслужащих достигла 79,8 тысячи гривен, что более чем вдвое превышает показатель января. Однако декабрь нельзя считать типичным месяцем, поскольку в этот период обычно выплачиваются годовые премии и дополнительные надбавки.

Также в Украине в январе 2025 года в некоторых отраслях выросла средняя заработная плата. Наиболее значительное увеличение доходов зафиксировано в сферах топ-менеджмент, строительства, страхования и индустрии красоты.