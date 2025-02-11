Зарплати у 2025 році — в якій сфері та регіоні зросли доходи українців

Працівник на заводі. Фото: Freepik

В Україні у січні 2025 року в деяких сферах підвищилась середня оплата праці порівняно з груднем 2024 року. Найбільш суттєве зростання доходів зафіксовано у топменеджменті, будівництві, страхуванні та б'юті-сфері.

Про це свідчить інформація з кадрових порталів.

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Де найбільше зросли середні зарплати в Україні

Як повідомляв Національний банк, минулого року в країні спостерігалося зростання оплати праці, що було продиктовано дефіцитом кадрів, однак до кінця 2024 року така динаміка дещо сповільнилася.

За даними кадровиків, найпомітніше зростання середньої зарплати у січні 2025 року проти грудня 2024 року спостерігалося у двох регіонах:

Київський — 26 тис. грн (на 750 грн більше);

Харківський — 21 тис. грн (на 1 тис. грн більше).

В решті регіонів не зафіксовано великих змін в оплаті праці.

Щодо галузей, то підвищення середніх зарплат найбільше торкнулося:

топменеджменту, керівництва вищої ланки — 4,75 тис. грн (+6%);

краси, фітнесу, спорту — 25 тис. грн (на 4%);

страхування — 26 тис. грн (на 4%);

будівництва, архітектури — ​​28,5 тис. грн (на 4%);

готельно-ресторанного бізнесу, туризму — 22,1 тис. грн (на 3%).

Найвищі зарплати зафіксовані у в IT-сфері та в оборонній галузі, а середня зарплата по країні становить близько 24 тис. грн.

Середні зарплати програмістів. Джерело: robota.ua

Серед інших цивільних професій найбільше заробляють медіабайєри, водії-міжнародники та стоматологи. А саме:

медіабайєри — 67,5 тис. грн

водії-міжнародники — 55 тис. грн;

ендодонтисти (фахівці у сфері стоматології) — 51,9 тис. грн;

рихтувальники, рієлтори, стоматологи, мотористи — 50 тис. грн;

бізнес-аналітики, менеджери — 45 тис. грн.

Збільшення зарплат у цих сферах пояснюється попитом на фахівців, поступовим відновленням економіки.

У кого найменші середні зарплати в Україні

Найнижчий рівень середніх зарплат надалі спостерігається у низці професій у січні 2025 року. А саме:

бібліотекарі — 9 тис. грн;

маркувальники — 11 тис. грн;

педагоги-організатори — 11,5 тис. грн;

прибиральники — 12 тис. грн;

посудомийники — 13,5 тис. грн;

оператори АЗК — 14 тис. грн.

Попит на вищеперелічені вакансії високий, тоді як ринок не відчуває гострої потреби в таких фахівцях.

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Також ми писали, що чекає у 2025 році на український ринок праці. Зокрема, основними характеристиками року стануть: міграція, мобілізація, розвиток бізнесу, нові напрямки діяльності.