Президентські зарплати — скільки отримують Зеленський та лідери країн ЄС

Яку зарплатню отримують Володимир Зеленський та лідери країн ЄС. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В порівнянні з деякими лідерами країн Євросоюзу президент України Володимир Зеленський отримує досить скромну зарплатню. Згідно з декларацією про доходи, рівень оплати праці Зеленського ненабагато вище за середню зарплатню в країні. Президенти та монархи країн ЄС отримують на своїх посадах значно більші гроші.

Новини.LIVE розповідають, яку зарплатню отримують Володимир Зеленський та лідери країн ЄС у 2025 році та на якому місці опинився президент України у рейтингу доходів.

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Скільки отримують Зеленський та лідери країн ЄС

Інформацію про рівень заробітних плат європейських лідерів ми брали з відкритих джерел, станом на 2024 та 2025 роки. Першу трійку зайняли монархи, які отримують доволі великі суми. Президентам платять значно менше. Серед всіх лідерів найменше платять Володимиру Зеленському. Зарплатня українського лідера не йде ні в яке порівняння з грошами, які отримує Король Великої Британії Карл III.

Рейтинг заробітних плат європейських лідерів. Інфорафіка: Новини.LIVE

Король Великої Британії Карл III

Наразі монархом Великобританії є Карл III. Він став королем 8 вересня 2022 року після смерті своєї матері, королеви Єлизавети II.

Основним джерелом прибутку короля Карла III є Суверенний грант, який виплачується щорічно. У 2024 році сума гранту становила близько 86 мільйонів фунтів стерлінгів. Це становить понад 103 мільйонів євро на рік та більше ніж 8,5 мільйонів євро на місяць.

Втім гроші з Суверенного гранту не просто надходять в особисте розпорядження Карла III. Переважна частина цих коштів спрямовується на утримання королівської нерухомості та покриття витрат на персонал.

Королівська сім'я щорічно проводить понад 2 500 заходів, які фінансуються з цих грошей. Крім того, в з Суверенного гранту фінансуються додаткові витрати, такі як 10-річний план реконструкції Букінгемського палацу.

Король Карл III. Фото: Reuters

Король Бельгії Філіп I

У Бельгії немає президента. Ця країна є конституційною монархією і головою держави є король. Філіп став лідером Бельгії 21 липня 2013 року, після того, як його батько, король Альберт II, зрікся престолу.

За рік король Бельгії отримує близько 12 мільйонів євро. Відповідно за місяць статки Філіпа I збільшуються як мінімум на 1 мільйон євро.

Король Філіп I. Фото: Reuters

Король Данії Фредерік X

Данія є конституційною монархією, в якій поєднуються принципи парламентаризму та представницької демократії. Лідером держави є король або королева.

Формально монарх має всю повноту законодавчої, виконавчої та судової влади. Проте з 1901 року, після здобуття парламентом незалежності, стався поділ гілок влади.

З січня 2024 року на престолі перебуває король Фредерік X, який, як і його попередники, виконує переважно представницькі функції, тоді як реальна політична влада зосереджена в руках уряду та парламенту.

Король Фредерік X і королева-консорт Мері заробляють понад 1,8 мільйона євро на рік за виконання своїх королівських обов'язків. Таким чином місячний дохід пари складає приблизно 150 тисяч євро.

Король Фредерік X і королева-консорт Мері. Фото: Reuters

Президент Австрії Александер ван дер Беллен

Австрія є парламентською федеративною республікою з демократичним устроєм. Президентом країни є Александр Ван дер Беллен. Він обіймає цю посаду з 26 січня 2017 року.

За рік Александр Ван дер Беллен отримує приблизно 335 тисяч доларів США. Таким чином місячна зарплатня президента Австрії дорівнює майже 28 тисяч євро.

Александер ван дер Беллен. Фото: Reuters

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр

Німеччина є федеративною парламентською республікою. Країна складається з 16 федеральних земель, кожна з яких має значну автономію в питаннях внутрішньої політики. Глава держави виконує переважно представницькі функції та обирається Федеральними зборами терміном 5 років.

Президентом Німеччини є Франк-Вальтер Штайнмаєр. Він обіймає цю посаду з 19 березня 2017 року.

Президент Німеччини отримує зарплатню у сумі близько 276 тисяч євро на рік. Таким його місячна зарплатня становить приблизно 23 тисячі євро. Крім цього, він також отримує надбавку в розмірі 78 тисяч євро на рік на витрати, пов'язані з функціонуванням офісу.

Франк-Вальтер Штайнмаєр. Фото: Reuters

Король Іспанії Філіп VI

Іспанія є парламентською монархією. Король і парламент спільно управляють країною. Монарх виконує в основному церемоніальні функції, але також відіграє роль арбітра та примирителя у діяльності державних органів.

Королем Іспанії є Філіп VI. Він зійшов на трон 19 червня 2014 року після зречення свого батька, короля Хуана Карлоса I.

У 2024 році король Філіп VI отримав річну зарплату в розмірі приблизно 270 тисяч євро. Таким чином місячна зарплатня монарха Іспанії дорівнює майже 22,5 тисячі євро.

Король Філіп VI. Фото: Reuters

Президент Франції Емманюель Макрон

Франція є президентсько-парламентською республікою. Голова держави обирається прямим загальним голосуванням на термін 5 років з можливістю одного переобрання. Президент має значні повноваження. Він призначає прем'єр-міністра, виконує керівництво зовнішньою політикою та верховне командування збройними силами.

Президентом Франції є Емманюель Макрон. Він обіймає цю посаду з 14 травня 2017 року. В місяць Макрон отримує приблизно 16 тисяч євро.

Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Президент Польщі Анджей Дуда

Польща є парламентсько-президентською республікою. Президент Польщі представляє країну на міжнародній арені, призначає прем'єр-міністра та інших урядовців, а також має право вето на закони, прийняті парламентом. Він також є верховним головнокомандувачем збройних сил і може оголошувати надзвичайний стан.

Президентом Польщі є Анджей Дуда. Він обіймає цю посаду з 6 серпня 2015 року. За рік він заробляє У 2024 році його зарплата становила близько 25 тисяч злотих (трохи менше ніж 6 тисяч євро). У 2025 році вона збільшиться до 26 300 злотих (приблизно 6 300 євро).

Анджей Дуда. Фото: Reuters

Президент Італії Серджо Маттарелла

Італія є парламентською республікою з унітарним державним устроєм. Лідер держави обирається парламентом на сім років.

Президент Італії призначає прем'єр-міністра та міністрів, підписує закони та може розпустити парламент. Він також є верховним головнокомандувачем збройних сил і представляє країну на міжнародній арені. Зараз цю посаду обіймає Серджо Маттарелла.

Річна зарплата Маттарелли дорівнює приблизно 60 тисячам євро. Таким чином місячна зарплатня президента Італії становить майже 5 тисяч євро.

Серджо Маттарелла. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський

Україна є унітарною парламентсько-президентською республікою. Президент України — голова держави. Він гарантує державний суверенітет, територіальну цілісність, дотримання Конституції та прав громадян. Президент також призначає прем'єр-міністра та членів Кабінету міністрів, а також має право вето на закони, ухвалені Верховною Радою.

Президентом України є Володимир Зеленський. Він обіймає цю посаду з 20 травня 2019 року. Його зарплатня залишається незмінною протягом багатьох років і становить 336 тисяч гривень за рік (приблизно 7 800 євро). Таким чином Зеленський отримує 28 тисяч гривень на місяць (650 євро). Додаткових виплат, таких як премії чи надбавки, для глави держави не передбачено.

Як не дивно, навіть мери українських міст мають більші оклади ніж у президента Зеленського. Наприклад, мер Львова Андрій Садовий у січні отримав зарплату у розмірі 81 394 гривень. З них 32 024 гривні становила премія.

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

При цьому, у грудні 2024 року середня зарплата держслужбовців досягла 79,8 тисячі гривень, що більш ніж удвічі перевищує показник січня. Проте грудень не можна вважати типовим місяцем, оскільки у цей період зазвичай виплачуються річні премії та додаткові надбавки.

Також в Україні у січні 2025 року у деяких галузях зросла середня заробітна плата. Найбільш значне збільшення доходів зафіксовано у сферах топменеджмент, будівництва, страхування та індустрії краси.