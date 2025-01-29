Зарплати в Україні — в якому регіоні найвищий середній дохід у 29 тис. грн

Працівники на фабриці. Фото: Freepik

На українському ринку праці ситуація залишається складною на тлі воєнного стану, а найбільш затребуваними є робітничі професії. Відомо, в яких містах роботодавці пропонують найбільше вакансій та найвищу середню заробітну плату.

Про це йдеться на порталі Державної служби зайнятості.

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Як зазначають у відомстві, вони ведуть статистику даних на основі інформації з державного "Єдиного порталу вакансій". Наразі там розміщено близько 214 тисяч вакансій, а інформацію оновлюють щоденно. Тенденції за час повномасштабної війни на ринку праці змінились.



"Проблема існувала і до повномасштабного вторгнення, але до 2022 року на ринку була нестача вакансій, наразі — дефіциту кадрів", — зазначають у службі.

За словами фахівців, Київ та великі обласні центри надалі лідирують за можливостями для пошуку роботи. У мегаполісах роботодавці розміщують більше пропозицій та обіцяють вищий рівень оплати праці.

Зокрема, кращими для працевлаштування можна вважати такі міста за кількістю вакансій:

у столиці України — 66,7 тис. вакансій (третина від усієї кількості);

у Львові — 13,2 тис. вакансій;

у Дніпрі — 10,5 тис. вакансій;

в Одесі — 8,6 тис. вакансій;

у Харкові — 5,7 тис. вакансій;

в Івано-Франківську — 4,1 тис. вакансій;

у Вінниці — 3,7 тис. вакансій.

За словами директорки Державної служби зайнятості Юлії Жовтяк, найбільше шукають фахівців на робітничі професії. Причиною структурного безробіття є те, що в Україні багато років не популяризувалась ця сфера, така робота вважалася непрестижною та низькооплачуваною. Нині завданням Держслужби є зміна стереотипів сприйняття профтехосвіти.

"Це виклик не лише для служби, а й бізнесу, центральних та регіональних органів влади. Я завжди і всюди говорю що, зокрема, зі школи потрібно починати профорієнтацію. Поступово зміни відбуваються. Шлях важкий, але маємо мету і завдання від роботодавців — підвищити престижність робітничої професії і забезпечити бізнес кваліфікованими працівниками", — додала очільниця відомства.

Де пропонують найвищі середні зарплати у 2025 році

Для шукачів роботи важливим критерієм є рівень запропонованої заробітної плати. Цьогоріч найвищі середні розміри оплати праці у таких містах:

у Києві — 29 тис. гривень;

у Дніпрі — 27 тис. гривень;

у Харкові — 26 тис. гривень.

Середній рівень заробітної плати по країні становить 23 тисячі гривень.

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