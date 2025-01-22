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Середня зарплата чиновників підскочила — де і кому більше платять

22 січня 2025 15:12
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Як підскочила зарплата чиновників у грудні і у яких міністерствах найбільше платять
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

У грудні 2024 року середня заробітна плата працівників центральних державних органів України становила 79,8 тис. грн, що більш ніж удвічі перевищує показник січня, коли вона дорівнювала 38,6 тис. грн. Проте цей місяць не є типовим через виплати премій і надбавок наприкінці року. 

У середньому за рік дохід 21,8 тисячі чиновників складав 54,4 тис. грн, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

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Рівень заробітної плати державних службовців значно перевищує середній по країні. Серед міністерств у грудні найбільше заробляли працівники Міністерства культури та інформаційної політики — їхня середня зарплата сягала 134,5 тис. грн при чисельності штату в 380 осіб. 

У Міністерстві закордонних справ середня зарплата становила 125 тис. грн (140 співробітників), а у Державній службі з етнополітики та свободи совісті — 122,3 тис. грн (35 осіб). Значні доходи отримували й працівники Антимонопольного комітету — 118,2 тис. грн (268 осіб).

В яких держустановах більше платять

Серед керівництва окремих відомств зарплати були ще вищими. Найбільші доходи зафіксовано в таких установах:

  • Державна служба експортного контролю України — 370,5 тис. грн;
  • Національна комісія з регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг — 366,8 тис. грн;
  • Національне агентство із запобігання корупції — 355,8 тис. грн;
  • Державне агентство з мистецтв та мистецької освіти — 345,4 тис. грн;
  • Державна служба якості освіти — 317,9 тис. грн.

Ці дані свідчать про суттєвий розрив між доходами чиновників та середньостатистичними показниками по країні.

Раніше повідомлялось, що український бізнес адаптувався до умов нового часу — в деяких галузях вже навіть почали підвищувати зарплати працівникам. Проте робітники кількох сфер рівень виплат залишився без змін.

Нагадаємо також, що мінімальна заробітна плата в цьому році підвищуватися в Україні не буде. Мінімальна зарплата буде складати 32,8% від середньої, яка прогнозується на рівні 24,389 тис. грн.

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