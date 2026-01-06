Работа на Укрпоште в Киеве — какие вакансии предлагает компания

Отделение Укрпошты. Фото: Новини.LIVE

В Киеве есть много отделений Укрпошты, поэтому практически каждый житель столицы хоть раз их посещал. При этом мало кто знает, сколько на самом деле зарабатывают люди, которые работают на почте.

Редакция Новини.LIVE проверила вакансии и узнала, какую работу и зарплату предлагают соискателям в Киеве.

Вакансии Укрпошты в Киеве

Укрпошта в 2026 году остается одним из крупнейших работодателей в стране. Как говорится на сайте компании, работникам предлагают стабильную работу, неплохие условия труда и карьерный рост. В этом году почтовый оператор ищет в штат различных работников.

Например, сейчас Укрпошта в Киеве предлагает работу почтальонам. Это люди, которые:

будут разносить посылки, газеты и письма;

доставлять пенсии, денежные переводы и сопутствующие товары: продукты, лекарства и тому подобное.

В описании к вакансии указывается, что должностной оклад почтальонов установлен на уровне 10 600 гривен. Также в компании обещают дополнительную мотивацию, но не конкретизируют, о чем именно идет речь.

Еще есть вакансии для операторов отделения, которые будут принимать и выдавать почтовые отправления, предоставлять финансовые услуги и "решать нестандартные запросы посетителей". Операторы смогут ежемесячно зарабатывать по 20 500 гривен. Кроме того работник, если будет выполнять плановые показатели, сможет рассчитывать на премию.

Также почтовый оператор разместил вакансии для водителей-курьеров. Их работа заключается не только в своевременной доставке посылок клиентам. Например, в их обязанности входит: проверка целостности упаковки посылок, ведение расчетно-кассовых операций и маршрутных листов. За эту работу они смогут зарабатывать до 23 000 гривен. К тому же, компания ищет курьеров, которые будут доставлять посылки на электробайках. Зарплата, которая указана в вакансии, составляет 17 000 гривен.

Среди довольно неожиданных вакансий от Укрпошты — лифтер в отделение возле станции метро Вокзальная. На должность ищут человека с полным или базовым средним образованием и с профессиональной подготовкой по специальности. В вакансии указывается, что лифтер должен своевременно перемещать грузы между производственными цехами отделения. Оклад лифтера — 9 000 гривен плюс дополнительная мотивация.

Что еще стоит знать

Напомним, что с 1 января 2026 году в Украине изменятся должностные оклады у работников из бюджетной сферы. Так, тарифная ставка работника первого тарифного разряда отныне составляет 3,47 тысячи гривен. Ожидается, что до 1 января 2028 года этот показатель вырастет до более 4 тысяч гривен.

Отметим, что показатель тарифной ставки для работника первого тарифного разряда оставался без изменений два года.

Ранее мы рассказывали, сколько зарабатывают операторы почтовых отделений. Например, на Укрпочте работникам предлагают оклад от 9 500 гривен. Также мы писали об индексации зарплат в 2026 году. Известно, что изменилось с 1 января.