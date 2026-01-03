Работа на почте — сколько платят операторам в 2026 году

Оператор почтового отделения Укрпошты. Фото: УНИАН

Такая профессия как оператор почтового отделения предполагает ежедневную рутину, общение с большим количеством людей, а также серьезную материальную ответственность. Поэтому то, какая зарплата у таких работников — тема, которая вызывает интерес как среди соискателей работы, так и среди клиентов почты.

Новини.LIVE выясняли, сколько платят операторам почтовых отделений в Украине.

Средняя зарплата оператора почты

По состоянию на январь 2026 года, по данным сервиса поиска работы Work.ua, оператор почтового отделения в Украине получает в среднем 22 000 грн. Это на 16% больше, чем год назад.

Спрос на таких работников достаточно высокий — за три месяца на портале было размещено более 1 200 вакансий с заголовком "Оператор почтового отделения" и по похожим запросам-синонимам "Оператор почтовой связи", "Оператор грузового отделения", "Специалист по проблемным отправлениям" и т.д.

Где операторам почты платят больше всего

Если рассмотреть этот вопрос в разрезе городов, то самая высокая средняя зарплата операторов почты во Львове — 24 500 грн (+32% за год). На втором месте Киев — 24 000 грн (+17% за год). В Ужгороде и Ивано-Франковске, как и год назад, операторам почтовых отделений предлагают около 22 500 грн, в Одессе чуть меньше — 22 000 грн (+13% к прошлогоднему показателю).

В Харькове, Николаеве и Днепре операторы почты зарабатывают меньше, чем в среднем по стране — 21 500 грн, 20 000 грн и 19 000 грн соответственно.

Какие компании платят больше

Основными почтовыми операторами в Украине являются Новая Почта, и Укрпошта. Судя по информации на официальных сайтах, обе компании активно набирают на работу операторов почтовых отделений, предлагая:

официальную зарплату;

премии;

обучение;

карьерный рост и тому подобное.

Уровень оплаты труда оператора прежде всего зависит от региона. Так, например, Укрпошта, предлагает от 9 500 грн оклад + дополнительная мотивация в городе Тростянец Винницкой области до 20 500 грн оклад + дополнительная мотивация в Киеве.

На сайте Новой почты в разделе с вакансиями конкретика по уровню оплаты труда отсутствует. Однако, судя по данным сервиса поиска работы, зарплаты операторов стартуют от 12 000 грн в регионах до 20 000 грн и выше в Киеве.

