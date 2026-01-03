Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Зарплаты на почте — сколько получают операторы в 2026 году

Зарплаты на почте — сколько получают операторы в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 11:00
Работа на почте — сколько платят операторам в 2026 году
Оператор почтового отделения Укрпошты. Фото: УНИАН

Такая профессия как оператор почтового отделения предполагает ежедневную рутину, общение с большим количеством людей, а также серьезную материальную ответственность. Поэтому то, какая зарплата у таких работников — тема, которая вызывает интерес как среди соискателей работы, так и среди клиентов почты.

Новини.LIVE выясняли, сколько платят операторам почтовых отделений в Украине.

Реклама
Читайте также:

Средняя зарплата оператора почты

По состоянию на январь 2026 года, по данным сервиса поиска работы Work.ua, оператор почтового отделения в Украине получает в среднем 22 000 грн. Это на 16% больше, чем год назад.

Спрос на таких работников достаточно высокий — за три месяца на портале было размещено более 1 200 вакансий с заголовком "Оператор почтового отделения" и по похожим запросам-синонимам "Оператор почтовой связи", "Оператор грузового отделения", "Специалист по проблемным отправлениям" и т.д.

Где операторам почты платят больше всего

Если рассмотреть этот вопрос в разрезе городов, то самая высокая средняя зарплата операторов почты во Львове — 24 500 грн (+32% за год). На втором месте Киев — 24 000 грн (+17% за год). В Ужгороде и Ивано-Франковске, как и год назад, операторам почтовых отделений предлагают около 22 500 грн, в Одессе чуть меньше — 22 000 грн (+13% к прошлогоднему показателю).

В Харькове, Николаеве и Днепре операторы почты зарабатывают меньше, чем в среднем по стране — 21 500 грн, 20 000 грн и 19 000 грн соответственно.

Какие компании платят больше

Основными почтовыми операторами в Украине являются Новая Почта, и Укрпошта. Судя по информации на официальных сайтах, обе компании активно набирают на работу операторов почтовых отделений, предлагая:

  • официальную зарплату;
  • премии;
  • обучение;
  • карьерный рост и тому подобное.

Уровень оплаты труда оператора прежде всего зависит от региона. Так, например, Укрпошта, предлагает от 9 500 грн оклад + дополнительная мотивация в городе Тростянец Винницкой области до 20 500 грн оклад + дополнительная мотивация в Киеве.

На сайте Новой почты в разделе с вакансиями конкретика по уровню оплаты труда отсутствует. Однако, судя по данным сервиса поиска работы, зарплаты операторов стартуют от 12 000 грн в регионах до 20 000 грн и выше в Киеве.

Ранее мы рассказывали, как в Украине будут индексировать зарплаты в 2026 году.

Также узнавайте, как украинцев обманывают мошенники, маскируясь под Укрпошту и Новую почту.

Укрпошта зарплаты Новая почта зарплата средняя зарплата
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации