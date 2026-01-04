Тарифи на доставку на Укрпошті — що пропонують для бізнесу

Відділення Укрпошти. Фото: Новини.LIVE

На Укрпошті з'явився тариф з особливими умовами для українського бізнесу. Це дозволить підприємцям принаймні до кінця березня 2026 року економити на доставці своїх посилок.

Про це повідомляється на сайті Укрпошти.

Укрпошта для бізнесу

Спецумови, як зазначається, запровадили для бізнесу, який працює з KeyCRM — українською системою для автоматизації будь-якого бізнесу в "єдиному вікні". Особливість співпраці між бізнесом та Укрпоштою полягає у тому, що підприємці платитимуть за доставку своїх посилок за тарифом "Базовий", та насправді їм надаватимуть послугу за тарифом "Пріоритетний".

Це означає, що:

доставка коштуватиме від 40 гривень;

замовлення по Україні доставлятимуться до 3 днів;

відправляти посилки можна у найвіддаленіші точки країни, якщо там працює відділення Укрпошти.

Укрпошта послідовно розвиває партнерства з CRM-платформами та сервісами e-com, щоб український бізнес мав доступ до вигідних тарифів і швидкої доставки у кожен куточок країни", — йдеться у повідомленні.

Як отримати послугу

Для цього потрібно скористатися API-ключами KeyCRM. Особливі умови для бізнесу на доставку посилок діятимуть до 31 березня 2026 року.

Раніше ми писали, як працюватимуть відділення Укрпошти на Нової пошти на зимові свята. Відомо, коли буде повноцінний вихідний. Також ми писали про перший поштомат від Укрпошти. Його встановили у Києві.