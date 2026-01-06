Робота на Укрпошті в Києві — які вакансії пропонує компанія

Відділення Укрпошти. Фото: Новини.LIVE

У Києві є багато відділень Укрпошти, тож практично кожен житель столиці хоч раз їх відвідував. При цьому мало хто знає, скільки насправді заробляють люди, які працюють на пошті.

Редакція Новини.LIVE перевірила вакансії та дізналася, яку роботу та зарплату пропонують шукачам у Києві.

Реклама

Читайте також:

Вакансії Укрпошти у Києві

Укрпошта у 2026 році залишається одним із найбільших роботодавців в країні. Як йдеться на сайті компанії, працівникам пропонують стабільну роботу, непогані умови праці та кар'єрне зростання. Цього року поштовий оператор шукає в штат різних працівників.

Наприклад, зараз Укрпошта у Києві пропонує роботу листоношам. Це люди, які:

розноситимуть посилки, газети та листи;

доставлятимуть пенсії, грошові перекази та супутні товари: продукти, ліки тощо.

В описі до вакансії вказується, що посадовий оклад листонош встановлений на рівні 10 600 гривень. Також в компанії обіцяють додаткову мотивацію, але не конкретизують, про що саме йдеться.

Ще є вакансії для операторів відділення, які прийматимуть видаватимуть поштові відправлення, надавати фінансові послуги та "вирішуватимуть нестандартні запити відвідувачів". Оператори зможуть щомісяця заробляти по 20 500 гривень. Крім того працівник, якщо виконуватиме планові показники, зможе розраховувати на премію.

Також поштовий оператор розмістив вакансії для водіїв-кур’єрів. Їхня робота полягає не тільки у вчасній доставці посилок клієнтам. Наприклад, в їхні обов’язки входить: перевірка цілісності пакування посилок, ведення розрахунково-касових операцій та маршрутних листів. За цю роботу вони зможуть заробляти до 23 000 гривень. До того ж, компанія шукає кур’єрів, які доставлятимуть посилки на електробайках. Зарплата, яка вказана у вакансії, становить 17 000 гривень.

Серед доволі неочікуваних вакансій від Укрпошти — ліфтер у відділення біля станції метро Вокзальна. На цю посаду шукають людину з повною або базовою середньою освітою та з професійною підготовкою за фахом. У вакансії вказується, що ліфтер має своєчасно переміщувати вантажи між виробничими цехами відділення. Оклад ліфтера — 9 000 гривень плюс додаткова мотивація.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що з 1 січня 2026 році в Україні зміняться посадові оклади у працівників з бюджетної сфери. Так, тарифна ставка працівника першого тарифного розряду відтепер становить 3,47 тисячі гривень. Очікується, що до 1 січня 2028 року цей показник зросте до понад 4 тисяч гривень.

Зауважимо, що показник тарифної ставки для працівника першого тарифного розряду залишався без змін два роки.

Раніше ми розповідали, скільки заробляють оператори поштових відділень. Наприклад, на Укрпошті працівникам пропонують оклад від 9 500 гривень. Також ми писали про індексацію зарплат у 2026 році. Відомо, що змінилося з 1 січня.