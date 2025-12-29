Видео
Зарплаты в 2026 году — какие будут правила индексации выплат

Зарплаты в 2026 году — какие будут правила индексации выплат

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 14:30
Заработная плата в 2026 году — новые правила начисления индексации
Подсчет на калькуляторе. Фото: Freepik

В Украине с января 2026 года индексацию заработной платы обнулят, в соответствии с новыми нормами закона о государственном бюджете. Это означает, что установят единый подход для определения базового месяца.

Об этом свидетельствует закон №4695-IX "О Госбюджете-2026".

Читайте также:

Правила индексации зарплаты в 2026 году

Согласно статье 41 закона о главной смете страны, предусматривается обнуление индексации зарплаты, а потому в январе следующего года суммы осовременивания выплат, которые возникли в декабре текущего года, начислять не будут.

Как известно, индексация зарплаты возможна в случае превышения 103% индекса потребительских цен (ИПЦ), рассчитанного нарастающим итогом относительно базового месяца.

"Установить, что исчисление индекса потребительских цен для индексации денежных доходов населения производится нарастающим итогом начиная с января 2026 года, который принимается за 1 или 100 процентов. Сумма индексации, которая сложилась в декабре 2025 года, в январе 2026 года не начисляется", — говорится в документе.

Такой подход говорит о том, что с 1 с января 2026 года снова установят единый подход в вопросе определения базового месяца для исчисления индексации.

То есть в следующем году, как и в текущем, нужно будет ориентироваться на базовый месяц январь, а не декабрь, как было обычно. Учитывая это, в январе-марте 2026 года индексации зарплаты не будет. Предполагается, что впервые такая возможность может появиться только в апреле, при условии что индекс потребительских цен за февраль будет превышать 103%.

Новая минимальная зарплата в 2026 году

В следующем году в стране пересмотрят законодательно установленный минимум оплаты труда за неквалифицированную работу, ниже которого работодатели не имеют права платить подчиненным за выполненную месячную норму труда.

Согласно закону о госбюджете на 2026 год, уровень минимальной зарплаты с 1 января изменится следующим образом:

  1. Почасовой размер: 52 грн (больше на 4 грн, в 2025 году было 48 грн);
  2. Месячный размер: 8 647 грн (выше на 647 грн против показателя 2025 года).

Такой вышеуказанная сумма будет до вычета обязательных налогов (минус 18% НДФЛ и 5% военного сбора), а после — составит около 6 658 грн "на руки".

Ранее мы сообщали, что в этом году размер зарплаты смог восстановиться после существенного падения в начале войны: 96% компаний повысили уровень оплаты труда. Также известно, что ждет рынок труда с 2026 года.

Еще писали об изменениях в зарплатах некоторых специалистов с 2026 года. В частности, предполагается повышение выплат для работников образования в целом в течение года на 50%.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
