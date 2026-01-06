Зарплаты в Украине — работникам бюджетной сферы повысили оклады

Начисление зарплат по-новому — что изменили для бюджетников
В Украине в 2026 году повысится заработная плата работников бюджетной сферы. Это произойдет за счет нового уровня базового показателя для расчета должностных окладов.
Такие изменения предусмотрены правительственным постановлением №4 от 2 января 2026 года.
Как вырастут зарплаты бюджетников
Соответствующее решение Кабинета Министров внесло изменения в постановление "Об оплате труда работников на основе Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов" относительно пересмотра базового показателя для осуществления расчета должностных окладов работников бюджетного сектора.
Согласно изменениям, с 1 января текущего года должностные оклады будут определяться, учитывая тарифную ставку работника первого тарифного разряда в повышенном размере 3,47 тыс. грн. Соответствующий показатель не пересматривали последние два года. Тарифная ставка первого разряда находилась на таком уровне — 3195 грн.
"Это постановление вступает в силу со дня его опубликования и применяется с 1 января 2026 года", — говорится в документе.
Дальнейшее повышение тарифной ставки
Из-за изменения показателя Кабмин дал распоряжение руководителям учреждений, заведений и организаций отдельных направлений бюджетного сектора обеспечить дифференциацию зарплаты работников, которым выплачивают ее на минимальном уровне. Пересмотр размера выплат должен осуществляться в рамках фонда оплаты труда за счет доплат, надбавок и премий, учитывая сложность, ответственность и условия работы, квалификацию и результаты деятельности работников.
Учитывая изменения, органы местного самоуправления также должны привести в соответствие с принятым постановлением нормативно-правовые акты по оплате труда.
Правительство намерено в дальнейшем пересматривать уровень базового показателя для расчета должностных окладов работников бюджетной сферы.
Согласно нормам, заложенным в Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы, предусматривается такое поэтапное повышение тарифной ставки работника первого тарифного разряда:
- 1 января 2027 года — до уровня 3744 грн,
- 1 января 2028 года — до уровня 4018 грн.
