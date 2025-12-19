Видео
Главная Финансы Как снять наличные с валютных карт — условия ПриватБанка

Как снять наличные с валютных карт — условия ПриватБанка

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 07:01
Снять валюту наличными в ПриватБанке — что для этого нужно
Доллар в кошельке. Фото: Новини.LIVE

У украинцев иногда нет времени на то, чтобы нести валюту в отделение ПриватБанка и обменивать, например, доллары на гривну или наоборот. Если деньги нужны здесь и сейчас, то можно попробовать снять валюту как в кассе банка, так и в приложении Приват24.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно.

Как снять валюту с карты ПриватБанка

ПриватБанк позволяет клиентам, у которых есть валютная карта, снимать наличные как в Украине, так и находясь за границей. При этом важно помнить о лимите: ежедневно можно снимать не более 100 000 гривен (в эквиваленте), говорится на сайте финансового учреждения.

Снять наличные деньги с валютной карты ПриватБанка не сложно. Есть четкие алгоритмы, которых нужно придерживаться, в частности:

  • сначала определитесь, где хотите снять деньги: в кассе или закажите наличные через приложение Приват24;
  • затем открываете приложение Приват24 и находите раздел "Сервисы";
  • далее выбираете "Услуги" и кликаете на "Заказ наличных";
  • указываете сумму и в какой валюте хотите получить деньги; валюту для снятия, а также другие необходимые данные.
  • подтверждаете данные.

Когда ПриватБанк подтвердит, что обработал ваш заказ, вам нужно будет прийти в отделение в указанное время и забрать свои деньги.

О чем еще стоит знать

Напомним, что валютные переводы в ПриватБанке доступны не всем. Так, выполнить такую операцию смогут только ближайшие родственники, а именно:

  • муж, жена;
  • брат, сестра;
  • сын, дочь.

Более того — чтобы выполнить перевод в валюте придется предоставить банку документ об уровне родства.

Ранее мы рассказывали о лимитах на покупку долларов в ПриватБанке. Так, банк установил определенные правила для своих клиентов. Также мы писали, что ПриватБанк снизил тарифы на международные переводы. Платить меньше можно будет до конца января 2026 года.

ПриватБанк деньги банки наличка долары
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
