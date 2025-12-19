Снять валюту наличными в ПриватБанке — что для этого нужно

Доллар в кошельке. Фото: Новини.LIVE

У украинцев иногда нет времени на то, чтобы нести валюту в отделение ПриватБанка и обменивать, например, доллары на гривну или наоборот. Если деньги нужны здесь и сейчас, то можно попробовать снять валюту как в кассе банка, так и в приложении Приват24.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно.

Реклама

Читайте также:

Как снять валюту с карты ПриватБанка

ПриватБанк позволяет клиентам, у которых есть валютная карта, снимать наличные как в Украине, так и находясь за границей. При этом важно помнить о лимите: ежедневно можно снимать не более 100 000 гривен (в эквиваленте), говорится на сайте финансового учреждения.

Снять наличные деньги с валютной карты ПриватБанка не сложно. Есть четкие алгоритмы, которых нужно придерживаться, в частности:

сначала определитесь, где хотите снять деньги: в кассе или закажите наличные через приложение Приват24;

затем открываете приложение Приват24 и находите раздел "Сервисы";

далее выбираете "Услуги" и кликаете на "Заказ наличных";

указываете сумму и в какой валюте хотите получить деньги; валюту для снятия, а также другие необходимые данные.

подтверждаете данные.

Когда ПриватБанк подтвердит, что обработал ваш заказ, вам нужно будет прийти в отделение в указанное время и забрать свои деньги.

О чем еще стоит знать

Напомним, что валютные переводы в ПриватБанке доступны не всем. Так, выполнить такую операцию смогут только ближайшие родственники, а именно:

муж, жена;

брат, сестра;

сын, дочь.

Более того — чтобы выполнить перевод в валюте придется предоставить банку документ об уровне родства.

Ранее мы рассказывали о лимитах на покупку долларов в ПриватБанке. Так, банк установил определенные правила для своих клиентов. Также мы писали, что ПриватБанк снизил тарифы на международные переводы. Платить меньше можно будет до конца января 2026 года.