Как отправить доллары или евро на карту — условия ПриватБанка

Валютные переводы в ПриватБанке — для кого доступны
В Украине люди чаще всего переводят с карты на карту определенные суммы в гривнах. Некоторые не знают, что так же можно делать с иностранной валютой. Такая услуга доступна, например, в ПриватБанке.
Перевод с карты на карту ПриватБанка
Итак, валютные переводы с карты на карту регулирует постановление №5 Национального банка Украины. Такие операции возможны только между ближайшими родственниками. В ПриватБанке считают, что ими являются:
- муж, жена;
- брат, сестра;
- сын, дочь.
Как перевести валюту с карты на карту ПриватБанка
Услуга будет доступна только после того, как вы предоставите банку документ для подтверждения родства. ПриватБанку их можно отправлять в онлайн-чате, предварительно отсканировав.
Если это родители или дети, тогда можно предоставить свидетельство о рождении. Если жена хочет отправить валюту своему мужу или наоборот — понадобится свидетельство о браке.
Труднее отправить доллары или евро племяннику. В таком случае, как правило, банки могут потребовать:
- свидетельство о рождении клиента, который хочет перевести средства;
- свидетельство о рождении брата или сестры, где будут вписаны общие родители;
- свидетельство о рождении племянника, где видно, что ваш брат/сестра - это его отец/мать.
Если хотя бы один документ не поможет установить степень родства — банк может заблокировать перевод.
