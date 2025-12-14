Видео
Видео

Валютные переводы в ПриватБанке — для кого доступны

Дата публикации 14 декабря 2025 07:01
Как отправить доллары или евро на карту — условия ПриватБанка
Человек с банковской карточкой в руке. Фото: Новини.LIVE

В Украине люди чаще всего переводят с карты на карту определенные суммы в гривнах. Некоторые не знают, что так же можно делать с иностранной валютой. Такая услуга доступна, например, в ПриватБанке.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Перевод с карты на карту ПриватБанка

Итак, валютные переводы с карты на карту регулирует постановление №5 Национального банка Украины. Такие операции возможны только между ближайшими родственниками. В ПриватБанке считают, что ими являются:

  • муж, жена;
  • брат, сестра;
  • сын, дочь.

Как перевести валюту с карты на карту ПриватБанка

Услуга будет доступна только после того, как вы предоставите банку документ для подтверждения родства. ПриватБанку их можно отправлять в онлайн-чате, предварительно отсканировав.

Если это родители или дети, тогда можно предоставить свидетельство о рождении. Если жена хочет отправить валюту своему мужу или наоборот — понадобится свидетельство о браке.

Труднее отправить доллары или евро племяннику. В таком случае, как правило, банки могут потребовать:

  • свидетельство о рождении клиента, который хочет перевести средства;
  • свидетельство о рождении брата или сестры, где будут вписаны общие родители;
  • свидетельство о рождении племянника, где видно, что ваш брат/сестра - это его отец/мать.

Если хотя бы один документ не поможет установить степень родства — банк может заблокировать перевод.

Ранее мы рассказывали, что в ПриватБанке действуют лимиты на покупку долларов. Известно, о каких суммах идет речь. Еще мы писали, что ПриватБанк ввел новые возможности для своих клиентов. Некоторые из них могут выполнять онлайн-расчеты в автоматическом режиме в соцсетях.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
