Как отправить доллары или евро на карту — условия ПриватБанка

В Украине люди чаще всего переводят с карты на карту определенные суммы в гривнах. Некоторые не знают, что так же можно делать с иностранной валютой. Такая услуга доступна, например, в ПриватБанке.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Перевод с карты на карту ПриватБанка

Итак, валютные переводы с карты на карту регулирует постановление №5 Национального банка Украины. Такие операции возможны только между ближайшими родственниками. В ПриватБанке считают, что ими являются:

муж, жена;

брат, сестра;

сын, дочь.

Как перевести валюту с карты на карту ПриватБанка

Услуга будет доступна только после того, как вы предоставите банку документ для подтверждения родства. ПриватБанку их можно отправлять в онлайн-чате, предварительно отсканировав.

Если это родители или дети, тогда можно предоставить свидетельство о рождении. Если жена хочет отправить валюту своему мужу или наоборот — понадобится свидетельство о браке.

Труднее отправить доллары или евро племяннику. В таком случае, как правило, банки могут потребовать:

свидетельство о рождении клиента, который хочет перевести средства;

свидетельство о рождении брата или сестры, где будут вписаны общие родители;

свидетельство о рождении племянника, где видно, что ваш брат/сестра - это его отец/мать.

Если хотя бы один документ не поможет установить степень родства — банк может заблокировать перевод.

