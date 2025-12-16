Доставка карт в ПриватБанке станет платной — сколько будет стоить

Карта ПриватБанка и смартфон. Фото: Новини.LIVE

Уже через несколько недель, а именно с 1 января 2026 года, государственный ПриватБанк сделает платной одну свою услугу. Клиентам придется платить 80 гривен.

Редакция Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Изменения для клиентов из ПриватБанка с 1 января

Речь идет об отправке банковских карт по Украине и в некоторые другие страны. Ранее на сайте банка отмечалось, что сейчас клиенты не платят за шесть видов заказов в год независимо от типа карты:

карта "Универсальная";

карта "Универсальная Gold";

карта для выплат (пенсионная, для соцвыплат);

карта для выплат Gold (в том числе и пенсионная, для социальных выплат и т.д.);

карта "Ключ к счету";

премиальная карта.

Однако с первого дня 2026 года это изменится. Так, ожидается, что ПриватБанк установит фиксированный тариф на уровне 80 гривен с НДС за доставку карт в города Украины. Что касается перевыпущенных карт, то на эти отправления в банке будут действовать дифференцированные тарифы за сервис.

Как доставить карту

Сейчас получить карту от ПриватБанка могут клиенты в Украине и еще в 48 государствах мира. Можно перевыпустить действующую карту или открытую новую цифровую карту в приложении "Приват24" и заказать услугу по доставке пластиковой.

Чтобы заказать карту в мобильном приложении нужно:

открыть меню "Все карты";

найти необходимую карту для перевыпуска;

зайти в настройки карты;

нажать "Заказать карту";

заказать доставку карты.

Карту будут доставлять 24 часа, если заказчик живет в Украине. Если за границей, то карту доставит курьер Новой почты через одну-две недели. Доставка Укрпоштой длится от одной недели до 30 дней.

Ранее мы рассказывали, кому доступны валютные переводы в ПриватБанке и что для этого нужно. Также мы писали, что ПриватБанк позволяет снимать наличные в банкомате без пластиковой карты. Известно, как это сделать.