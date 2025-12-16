Доставка карт в ПриватБанке станет платной — сколько будет стоить

Обойдется в 80 грн — какая услуга в ПриватБанке станет платной
Уже через несколько недель, а именно с 1 января 2026 года, государственный ПриватБанк сделает платной одну свою услугу. Клиентам придется платить 80 гривен.
Редакция Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Изменения для клиентов из ПриватБанка с 1 января
Речь идет об отправке банковских карт по Украине и в некоторые другие страны. Ранее на сайте банка отмечалось, что сейчас клиенты не платят за шесть видов заказов в год независимо от типа карты:
- карта "Универсальная";
- карта "Универсальная Gold";
- карта для выплат (пенсионная, для соцвыплат);
- карта для выплат Gold (в том числе и пенсионная, для социальных выплат и т.д.);
- карта "Ключ к счету";
- премиальная карта.
Однако с первого дня 2026 года это изменится. Так, ожидается, что ПриватБанк установит фиксированный тариф на уровне 80 гривен с НДС за доставку карт в города Украины. Что касается перевыпущенных карт, то на эти отправления в банке будут действовать дифференцированные тарифы за сервис.
Как доставить карту
Сейчас получить карту от ПриватБанка могут клиенты в Украине и еще в 48 государствах мира. Можно перевыпустить действующую карту или открытую новую цифровую карту в приложении "Приват24" и заказать услугу по доставке пластиковой.
Чтобы заказать карту в мобильном приложении нужно:
- открыть меню "Все карты";
- найти необходимую карту для перевыпуска;
- зайти в настройки карты;
- нажать "Заказать карту";
- заказать доставку карты.
Карту будут доставлять 24 часа, если заказчик живет в Украине. Если за границей, то карту доставит курьер Новой почты через одну-две недели. Доставка Укрпоштой длится от одной недели до 30 дней.
Ранее мы рассказывали, кому доступны валютные переводы в ПриватБанке и что для этого нужно. Также мы писали, что ПриватБанк позволяет снимать наличные в банкомате без пластиковой карты. Известно, как это сделать.
Читайте Новини.LIVE!