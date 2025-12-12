Покупка валюты в ПриватБанке — какие правила и лимиты в декабре 2025 года

Приложение Приват24 на смартфоне. Фото: Новини.LIVE

В декабре 2025 года украинские банки позволяют покупать клиентам иностранную валюту. Например, в государственном ПриватБанке выполнить эту операцию можно как в отделениях, так и в мобильном приложении Приват24.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Какую валюту продают в ПриватБанке

Для начала надо определиться, где именно вы хотите купить валюту. Как говорится на сайте ПриватБанка, в декабре в наличии есть такая валюта:

доллар США (USD), евро (EUR), английский фунт стерлингов (GBP), швейцарский франк (CHF), чешская крона (CZK), польский злотый (PLN) — в кассах;

доллар США (USD), евро (EUR) — в "Приват24";

доллар США (USD), евро (EUR) — в терминалах самообслуживания.

Эту же валюту клиенты могут продать ПриватБанку. Недоступными являются только операции с российским рублем.

Какие правила для продажи валюты

Если сумма валюты для приобретения больше 400 тысяч гривен в эквиваленте, то клиент должен предоставить документы, подтверждающие источник происхождения средств, и пройти идентификацию. Минимальную сумму в валюте, которую могут заказать клиенты в ПриватБанке — 300 долларов или 300 евро.

Снять наличные тоже можно, но здесь действуют определенные ограничения:

если надо гривна — в день банк позволяет снимать 100 тысяч гривен;

если надо валюта — 100 тысяч гривен в эквиваленте в день.

Заказать наличные можно в мобильном приложении "Приват24". Для этого нужно выбрать раздел "Сервисы" затем "Услуги" и пункт "Заказ наличных".

Ранее мы рассказывали об услуге "Снять деньги без карты" в ПриватБанке. Известно, какие лимиты действуют. Также мы писали об обновлении тарифов на международные переводы в ПриватБанке. Они будут снижены до конца января 2026 года.