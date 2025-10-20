ПриватБанк установил тарифы на переводы за границу — сколько надо заплатить сейчас

Человек держит телефон в руках. Фото: Unsplash

Банки и платежные сервисы устанавливают различные тарифы на международные переводы в долларах или евро. Например, в ПриватБанке выполнять эти операции можно по особым условиям до конца 2025 года.

Тарифы на международные переводы в ПриватБанке

Так, вся информация о международных переводах есть на официальном сайте банка. Так, до конца этого года ПриватБанк установил тарифы на международные переводы через приложение Приват24.

В частности, вдвое дешевле переводить с карты на международную карту через приложение. Размер комиссии — 1% (минимум 50 грн). Перевод с карты на международную карту не через сервисы ПриватБанка также стоит 1%.

Сколько стоит отправить перевод с карты на карту в ПриватБанке. Скриншот: ПриватБанк

При этом за каждый перевод с карты Mastercard зарубежного финучреждения на карту ПриватБанка через Приват24 надо платить по 1%.

С карты Visa зарубежного банка на карту ПриватБанка в приложении Приват24 размер комиссии аналогичен —1%.

За международные переводы со сторонних сервисов (Quasi Cash операции) с клиентов взимают по 2%.

