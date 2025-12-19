Відео
Як зняти готівку з валютних карток — умови ПриватБанку

Як зняти готівку з валютних карток — умови ПриватБанку

Дата публікації: 19 грудня 2025 07:01
Зняти валюту готівкою у ПриватБанку — що для цього потрібно
Доларив в гаманці. Фото: Новини.LIVE

В українців іноді не має часу на те, щоб нести валюту у відділення ПриватБанку та обмінювати, наприклад, долари на гривню чи навпаки. Якщо гроші потрібні тут і зараз, то можна спробувати зняти валюту як в касі банку, так і у додатку Приват24.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що про це відомо. 

Читайте також:

Як зняти валюту з картки ПриватБанку

ПриватБанк дозволяє клієнтам, у яких є валютна картка, знімати готівку як в Україні, так і перебуваючи за кордоном. При цьому важливо пам'ятати про ліміт: щодня можна знімати не більше 100 000 гривень (в еквіваленті), йдеться на сайті фінансової установи. 

Зняти готівкові гроші з валютної картки ПриватБанку не складно. Є чіткі алгоритми, яких потрібно дотримуватися, зокрема:

  • спочатку визначтесь, де хочете зняти гроші: в касі або замовите готівку через застосунок Приват24;
  • потім відкриваєте додаток Приват24 та знаходите розділ "Сервіси";
  • далі обираєте "Послуги" та клікаєте на "Замовлення готівки";
  • вказуєте суму та у якій валюті хочете отримати гроші; валюту для зняття, а також інші необхідні дані.
  • підтверджуєте дані.

Коли ПриватБанк підтвердить, що опрацював ваше замовлення, вам потрібно буде прийти у відділення у вказаний час та забрати свої гроші.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, що валютні перекази у ПриватБанку доступні не усім. Так, виконати таку операцію зможуть лише найближчі родичі, а саме: 

  • чоловік, дружина;
  • брат, сестра;
  • син, донька.

Ба більше — щоб виконати переказ у валюті доведеться надати банку документ про рівень спорідненості. 

Раніше ми розповідали про ліміти на купівлю доларів у ПриватБанку. Так, банк встановив певні правила для своїх клієнтів. Також ми писали, що ПриватБанк знизив тарифи на міжнародні перекази. Платити менше можна буде до кінця січня 2026 року. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
