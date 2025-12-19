Зняти валюту готівкою у ПриватБанку — що для цього потрібно

Доларив в гаманці. Фото: Новини.LIVE

В українців іноді не має часу на те, щоб нести валюту у відділення ПриватБанку та обмінювати, наприклад, долари на гривню чи навпаки. Якщо гроші потрібні тут і зараз, то можна спробувати зняти валюту як в касі банку, так і у додатку Приват24.

Як зняти валюту з картки ПриватБанку

ПриватБанк дозволяє клієнтам, у яких є валютна картка, знімати готівку як в Україні, так і перебуваючи за кордоном. При цьому важливо пам'ятати про ліміт: щодня можна знімати не більше 100 000 гривень (в еквіваленті), йдеться на сайті фінансової установи.

Зняти готівкові гроші з валютної картки ПриватБанку не складно. Є чіткі алгоритми, яких потрібно дотримуватися, зокрема:

спочатку визначтесь, де хочете зняти гроші: в касі або замовите готівку через застосунок Приват24;

потім відкриваєте додаток Приват24 та знаходите розділ "Сервіси";

далі обираєте "Послуги" та клікаєте на "Замовлення готівки";

вказуєте суму та у якій валюті хочете отримати гроші; валюту для зняття, а також інші необхідні дані.

підтверджуєте дані.

Коли ПриватБанк підтвердить, що опрацював ваше замовлення, вам потрібно буде прийти у відділення у вказаний час та забрати свої гроші.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, що валютні перекази у ПриватБанку доступні не усім. Так, виконати таку операцію зможуть лише найближчі родичі, а саме:

чоловік, дружина;

брат, сестра;

син, донька.

Ба більше — щоб виконати переказ у валюті доведеться надати банку документ про рівень спорідненості.

Раніше ми розповідали про ліміти на купівлю доларів у ПриватБанку. Так, банк встановив певні правила для своїх клієнтів. Також ми писали, що ПриватБанк знизив тарифи на міжнародні перекази. Платити менше можна буде до кінця січня 2026 року.