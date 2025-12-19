Зняти валюту готівкою у ПриватБанку — що для цього потрібно

Як зняти готівку з валютних карток — умови ПриватБанку
В українців іноді не має часу на те, щоб нести валюту у відділення ПриватБанку та обмінювати, наприклад, долари на гривню чи навпаки. Якщо гроші потрібні тут і зараз, то можна спробувати зняти валюту як в касі банку, так і у додатку Приват24.
Як зняти валюту з картки ПриватБанку
ПриватБанк дозволяє клієнтам, у яких є валютна картка, знімати готівку як в Україні, так і перебуваючи за кордоном. При цьому важливо пам'ятати про ліміт: щодня можна знімати не більше 100 000 гривень (в еквіваленті), йдеться на сайті фінансової установи.
Зняти готівкові гроші з валютної картки ПриватБанку не складно. Є чіткі алгоритми, яких потрібно дотримуватися, зокрема:
- спочатку визначтесь, де хочете зняти гроші: в касі або замовите готівку через застосунок Приват24;
- потім відкриваєте додаток Приват24 та знаходите розділ "Сервіси";
- далі обираєте "Послуги" та клікаєте на "Замовлення готівки";
- вказуєте суму та у якій валюті хочете отримати гроші; валюту для зняття, а також інші необхідні дані.
- підтверджуєте дані.
Коли ПриватБанк підтвердить, що опрацював ваше замовлення, вам потрібно буде прийти у відділення у вказаний час та забрати свої гроші.
Про що ще варто знати
Нагадаємо, що валютні перекази у ПриватБанку доступні не усім. Так, виконати таку операцію зможуть лише найближчі родичі, а саме:
- чоловік, дружина;
- брат, сестра;
- син, донька.
Ба більше — щоб виконати переказ у валюті доведеться надати банку документ про рівень спорідненості.
Раніше ми розповідали про ліміти на купівлю доларів у ПриватБанку. Так, банк встановив певні правила для своїх клієнтів. Також ми писали, що ПриватБанк знизив тарифи на міжнародні перекази. Платити менше можна буде до кінця січня 2026 року.
