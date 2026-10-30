Гривневые купюры и кошелек. Фото: Новини.LIVE

В 2027 году в Украине ожидаются изменения в индексации заработной платы работников бюджетного сектора в период военного положения. Они закреплены в проекте закона №16000 "О Государственном бюджете" на следующий год, который в Верховной Раде прошел первое чтение.

О том, какие правила индексации доходов граждан будут действовать, рассказывают Новини.LIVE.

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Какие изменения в индексации зарплат ожидаются в 2027 году

В случае принятия законопроекта во втором чтении в начале следующего года предусматривается обнуление индексации зарплат бюджетных работников, накопленной в течение предыдущего года.

Таким образом, в стране третий год подряд индексация за декабрь не будет переноситься на январь следующего года и не будет учитываться для работников, получивших соответствующее право по состоянию на конец года.

Учитывая это, даже если работникам в декабре будет начислена индексация зарплаты, в январе 2027 года она уже не будет сохраняться.

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С учетом положений законопроекта в целом предусмотрены следующие правила:

Индексация, начисленная в предыдущем году, не сохранится в 2027 году; Базовым месяцем для расчета индексации станет январь; Расчет индекса потребительских цен начнется с февраля, нарастающим итогом; Осуществление индексации начнется со следующего месяца после месяца повышения окладов.

В Украине индексация зарплаты бюджетных работников зависит от индекса потребительских цен, который ежемесячно публикует Государственная служба статистики. Обновление доходов происходит в случае роста уровня инфляции. Это станет возможным, если уровень потребительских цен нарастающим итогом превысит порог индексации в 103%.

Какими будут коэффициенты и размеры индексации в ноябре

Госстат уже обнародовал показатель, от которого зависит возможность индексации в ноябре 2026 года.

По данным портала "7eminar", в следующем месяце для базовых месяцев предусмотрены новые коэффициенты и размеры индексации. В частности, коэффициент вырастет с 4,2 до 7,6% для базового месяца января, сумма индексации должна увеличиться до 252,9 грн, с 3,1 до 6,5%, если в качестве базового месяца был выбран февраль, сумма индексации увеличится до 216,3 грн.

Как изменится минимальная зарплата в 2027 году

Согласно проекту закона "О Государственном бюджете на 2027 год", в Украине предусмотрено повышение базовых показателей социальных стандартов и ключевых макропоказателей.

Согласно ему, с 1 января следующего года запланирован рост "минималки" на 10,4%.

В случае принятия законопроекта во втором чтении — гарантированные суммы изменятся с 2027 года следующим образом:

Почасовой размер: с 52 грн до 57,50 грн;

Ежемесячный размер: с 8 647 грн до 9 546 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с января 2027 года запланировано повышение минимальной зарплаты на 10,4% для граждан с инвалидностью. Согласно законодательству, таким работникам государство гарантирует выплату суммы, которая не может быть ниже "минималки".

Еще Новини.LIVE писали о том, что в 2027 году могут вырасти минимальные оклады на государственной службе. Госслужащие должны получать не менее 2,5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, утвержденных на начало нового года. Минимальный оклад вырастет с 8 320 до 9 227 грн, а максимальный — с 124 800 до 138 405 грн.