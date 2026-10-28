Купюри національної та іноземної валюти у гаманці. Фото: Новини.LIVE

У 2027 році в Україні мінімальна оплата праці державних службовців може зрости, оскільки зміниться прожитковий мінімум для працездатних осіб, до якого прив'язані посадові оклади чиновників. Народні депутати Верховної Ради підтримали новий рівень відповідного показника, ухваливши законопроєкт "Про державний бюджет-2027" у першому читанні.

Про те, як зміняться зарплати посадовців, розповідають Новини.LIVE.

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Нові мінімальні оклади на держслужбі у 2027 році

У разі підтримки законопроєкту ВРУ у другому читанні з нового року зміняться мінімальні гарантії в оплаті праці державних службовців, а особливо відчутні зміни очікуються у тих, хто матиме право на максимальні виплати.

Згідно з документом, у 2027 році прожитковий мінімум для працездатних осіб передбачений у розмірі 3 691 грн, тоді як цьогоріч він перебуває на рівні 3 328 грн.

За правилами, державні службовці мають отримувати щонайменше два з половиною прожиткові мінімуми для працездатних осіб, затверджені на початок календарного року. З огляду на це, йтиметься про суму у 9 227 грн проти 8 320 грн цього року (3 691 грн × 2,5).

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Водночас максимальна сума посадового окладу наступного року також зросте. Вона обмежена 15 мінімальними окладами, а тому чиновники матимуть право на 138 405 грн проти 124 800 грн цьогоріч (15 × 9 227 грн). Вона передбачається для посад керівників держорганів першого типу, юрисдикція яких поширюється на всі регіони.

Також передбачається зростання розміру надбавок та матеріальної допомоги, що залежать від окладів.

Заробітна плата посадовців не матиме обмежень

Також Верховна Рада відхилила поправку до проєкту Державного бюджету України на 2027 рік, що передбачала встановлення максимальної зарплати чиновників в органах держвлади, місцевого самоврядування та бюджетних установах на рівні 80 000 грн.

Зокрема, такий ліміт пропонували встановити для народних депутатів, суддів, прокурорів, членів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Нацбанку, а виняток зберегти для осіб, які беруть участь у заходах із забезпечення оборони та відсічі агресії РФ.

Ініціатори відповідних змін пояснювали, що неприйнятно, коли посадовці під час війни отримують у комфортних умовах удвічі-втричі більше за представників інших вкрай важливих професій. Чиновники отримують десятки-сотні тисяч, тоді як середня зарплата вчителів становить 19 100 грн, медиків — 21 700 грн, а у сфері оборони — 41 000 грн.

Попри ці аргументи, Верховна Рада відхилила відповідну поправку.

Кому з посадовців почали платити більше цієї осені

Восени 2026 року в Україні запрацювали затверджені президентом Володимиром Зеленським норми нового закону щодо нарахування надбавок посадовцям органів державної влади та місцевого самоврядування з міжнародних та бюджетних коштів, грантів Європейського союзу (ЄС), урядів та муніципалітетів іноземних держав та організацій.

Як зазначається, додаткові виплати почнуть нараховувати за "просування проєктів міжнародної технічної допомоги та транскордонного співробітництва".

Порядок нарахування надбавок мав затвердити Кабінет міністрів.

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