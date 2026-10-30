Гривневі купюри та гаманець. Фото: Новини.LIVE

У 2027 році в Україні очікуються зміни в індексуванні заробітної плати працівників бюджетного сектору під час воєнного стану. Вони закріплені у проєкті закону №16000 "Про Державний бюджет" на наступний рік, який у Верховній Раді пройшов перше читання.

Про те, які діятимуть правила осучаснення доходів громадян, розповідають Новини.LIVE.

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Які зміни в індексації зарплат очікуються у 2027 році

У разі ухвалення законопроєкту у другому читанні, на початку наступного року передбачатиметься обнулення індексації зарплат бюджетних працівників, накопиченої протягом попереднього року.

Таким чином, в країні третій рік поспіль індексація за грудень не переноситиметься на січень наступного року та не враховуватиметься для працівників, які отримали відповідне право станом на кінець року.

З огляду на це, навіть якщо працівникам у грудні буде нарахована індексація зарплати, у січні 2027-го вона вже не зберігатиметься.

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З огляду на норми законопроєкту, загалом передбачаються наступні правила:

Індексація, нарахована у попередній рік, не збережеться у 2027 році; Базовим місяцем для здійснення обчислення індексації стане січень; Розрахунок індексу споживчих цін почнеться з лютого, наростаючим підсумком; Здійснення індексації почнеться з наступного місяця після місяця підвищення окладів.

В Україні індексація зарплати бюджетних працівників залежить від Індексу споживчих цін, який щомісяця оприлюднює Державна служба статистики. Осучаснення доходів відбувається у разі зростання рівня інфляції. Це стане можливо, якщо рівень споживчих цін наростаючим підсумком перевищить межу індексації у 103%.

Які будуть коефіцієнти та розміри індексації у листопаді

Держстат вже оприлюднив показник, від якого залежить можливість індексації у листопаді 2026 року.

За даними порталу "7eminar", наступного місяця для базових місяців передбачені нові коефіцієнти та розміри індексації. Зокрема, коефіцієнт зросте з 4,2 до 7,6% для базового місяця січня, сума індексації має підвищиться до 252,9 грн, з 3,1 до 6,5%, якщо базовим місяцем було обрано лютий, сума індексації підвищиться до 216,3 грн.

Як зміниться мінімальна зарплата у 2027 році

Згідно з проєктом закону "Про Державний бюджет на 2027 рік", в Україні передбачається підвищення базових показників соціальних стандартів та ключових макропоказників.

Згідно з ним, з 1 січня наступного року заплановане зростання "мінімалки" на 10,4%.

У разі ухвалення законопроєкт у другому читанні — гарантовані суми зміняться з 2027 року наступним чином:

Погодинний розмір: з 52 грн до 57,50 грн;

Щомісячний розмір: з 8 647 грн до 9 546 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що з січня 2027 року заплановане підвищення мінімальної зарплати на 10,4% для громадян з інвалідністю. Згідно з нормами законодавства, таким працівникам держава гарантує нарахування суми, яка не може бути нижче "мінімалки".

Ще Новини.LIVE писали про те, що можуть зрости мінімальні оклади на держслужбі у 2027 році. Держслужбовці повинні отримувати щонайменше 2,5 прожиткові мінімуми для працездатних осіб, затверджені на початок нового року. Мінімальний оклад зросте з 8 320 до 9 227 грн, а максимальний з 124 800 до 138 405 грн.