Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE

С января 2027 года минимальная гарантированная заработная плата для работников с инвалидностью может увеличиться. Речь идет о выплатах тем, кому установлен оклад (месячная ставка), а также тем, кто работает на предприятиях, где официально введена почасовая система оплаты труда.

О том, какие суммы сможет получать такая категория граждан, рассказывают Новини.LIVE.

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Как вырастет зарплата работников с инвалидностью с 2027 года

28 октября Верховная Рада поддержала законопроект "О государственном бюджете-2027" в первом чтении. Он предусматривает повышение базовых показателей социальных стандартов и ключевых макропоказателей.

Согласно документу, с 1 января 2027 года запланирован рост минимальной заработной платы на 10,4%. Это означает, что вырастет базовая оплата труда для граждан с инвалидностью.

В соответствии с законодательством, государство гарантирует таким трудоустроенным гражданам начисление заработной платы, которая не может быть ниже минимальной, утвержденной на календарный год в стране как в почасовом, так и в ежемесячном размере.

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В связи с этим работодатели будут ориентироваться на новый показатель минимальной зарплаты при расчетах с людьми с инвалидностью.

Если народные депутаты поддержат законопроект во втором чтении, то гарантированные суммы для такой категории граждан изменятся следующим образом:

Почасовой размер: с 52 грн в 2026 году вырастет до 57,50 грн в 2027 году; Ежемесячный размер: с 8 647 грн в этом году повысится до 9 546 грн со следующего года.

Согласно правилам, если человек, принятый на работу с ежемесячной оплатой, получит меньше утвержденной суммы, то работодатель будет обязан произвести доплату до уровня минимальной.

В случае почасовой оплаты, если работник выполнит норму, однако итоговая месячная сумма будет меньше 9 546 грн, то доплата до месячного минимума не предусмотрена, поскольку гарантией будет именно почасовая ставка.

Какие нюансы в оплате труда работников с особыми потребностями

Люди с инвалидностью могут работать на условиях, отличающихся от условий для обычных граждан. В частности, к заработной плате этой категории лиц должна применяться льготная ставка Единого социального взноса (ЕСВ) в размере 8,41%. Для сравнения — обычная ставка составляет 22%.

Льготная ставка для работников с особыми потребностями означает, что работодатель будет тратить значительно меньше собственных средств на уплату налогов, чем в случае с обычными работниками. В то же время такие лица смогут претендовать на аналогичный страховой стаж и социальные гарантии, как и граждане, за которых уплатили 22%.

Для применения такой ставки работник должен предоставить предприятию выписку из решения об установлении инвалидности. Применение такой ставки начнется с даты получения работодателем заверенной выписки, а не со дня установления группы инвалидности.

Также работники с особыми потребностями имеют право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода в виде заработной платы на сумму налоговой социальной льготы, которая также должна измениться с 2027 года.

Другие гарантии трудоустройства для лиц с инвалидностью

Согласно обновленным правилам обеспечения права людей с инвалидностью на труд, работодатели, в штате которых работает более восьми человек, должны гарантировать одно рабочее место для лиц с особыми потребностями. Речь идет о 4% от средней численности штатных работников для небольших фирм (8–25 работников).

В то же время, если предприятие не обеспечит такое рабочее место, то вместо штрафов оно будет выплачивать целевые взносы в государственный фонд социальной защиты людей с инвалидностью.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 2027 года вырастут минимальный и максимальный должностной оклад для госслужащих. В частности, максимальные выплаты в дальнейшем будут ограничены 15 минимальными окладами, а потому будут составлять не более 138 405 грн вместо 124 800 грн в этом году (15 × 9 227 грн).

Еще Новини.LIVE писали о том, что, если с января 2027 года повысят минимальную зарплату до 9 546 грн, то изменится сумма для бронирования. Она вырастет до 23 865 грн. Однако требование о трех "минималках" не коснется предприятий, учреждений и организаций, деятельность которых сосредоточена в районах, где возможны боевые действия.