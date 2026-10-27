Мужчина держит конверт с деньгами. Фото: Новини.LIVE

В октябре зарплаты по вакансиям в Украине превысили отметку в 31 000 грн. В конце сентября работодатели предлагали медианную заработную плату на уровне 30 744 грн, а 20 октября этот показатель составил 31 084 грн. При этом суммы варьируются в зависимости от профессии, опыта и сферы занятости.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Work.ua.

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Как изменились зарплаты в Украине за месяц

По данным Work.ua, 29 сентября 2026 года медианная зарплата в вакансиях составляла 30 744 грн. В начале октября показатель вырос до 30 944 грн, а 13 октября достиг 31 127 грн.

По состоянию на 20 октября работодатели предлагали 31 084 грн. Таким образом, по сравнению с концом сентября зарплатный показатель увеличился на 340 грн, или примерно на 1,1%.

В то же время в течение октября показатель рос не непрерывно. После повышения до 31 127 грн он несколько снизился. Поэтому речь идет об общем изменении медианной зарплаты по вакансиям, а не о гарантированном повышении доходов всех работников.

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Сколько предлагают украинцам за различные профессии

По статистике Work.ua за октябрь, уровень оплаты труда зависит от должности. В частности, работодатели предлагают следующие медианные зарплаты:

продавец — 26 000 грн;

кассир — 24 000 грн;

повар — 33 000 грн;

кладовщик — 30 000 грн;

водитель — 38 400 грн;

менеджер по продажам — 40 000 грн;

бухгалтер — 32 000 грн;

разнорабочий — 30 000 грн.

Приведенные суммы являются медианными зарплатами по вакансиям, а не гарантированными выплатами каждому работнику. Фактический доход может отличаться в зависимости от работодателя, региона, графика работы, квалификации и дополнительных выплат.

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