Новые оклады госслужащих: как могут вырасти суммы в 2027 году
В 2027 году в Украине минимальная заработная плата государственных служащих может вырасти, поскольку изменится прожиточный минимум для трудоспособных лиц, к которому привязаны должностные оклады чиновников. Народные депутаты Верховной Рады поддержали новый уровень соответствующего показателя, приняв законопроект "О государственном бюджете на 2027 год" в первом чтении.
О том, как изменятся зарплаты чиновников, рассказывают Новини.LIVE.
Новые минимальные оклады на госслужбе в 2027 году
В случае поддержки законопроекта ВРУ во втором чтении с нового года изменятся минимальные гарантии в оплате труда государственных служащих, а особенно ощутимые изменения ожидаются у тех, кто будет иметь право на максимальные выплаты.
Согласно документу, в 2027 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц предусмотрен в размере 3 691 грн, тогда как в этом году он составляет 3 328 грн.
Согласно правилам, государственные служащие должны получать не менее двух с половиной прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, утвержденных на начало календарного года. С учетом этого речь пойдет о сумме в 9 227 грн против 8 320 грн в этом году (3 691 грн × 2,5).
В то же время максимальная сумма должностного оклада в следующем году также увеличится. Она ограничена 15 минимальными окладами, поэтому чиновники будут иметь право на 138 405 грн против 124 800 грн в этом году (15 × 9 227 грн). Она предусмотрена для должностей руководителей госорганов первого типа, юрисдикция которых распространяется на все регионы.
Также предусмотрено увеличение размера надбавок и материальной помощи, зависящих от окладов.
Заработная плата должностных лиц не будет иметь ограничений
Кроме того, Верховная Рада отклонила поправку к проекту Государственного бюджета Украины на 2027 год, которая предусматривала установление максимальной зарплаты чиновников в органах государственной власти, местного самоуправления и бюджетных учреждениях на уровне 80 000 грн.
В частности, такой лимит предлагалось установить для народных депутатов, судей, прокуроров, членов Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей и Нацбанка, а исключение сохранить для лиц, участвующих в мероприятиях по обеспечению обороны и отражению агрессии РФ.
Инициаторы соответствующих изменений объясняли, что недопустимо, когда должностные лица во время войны получают в комфортных условиях в два-три раза больше, чем представители других крайне важных профессий. Чиновники получают десятки-сотни тысяч, тогда как средняя зарплата учителей составляет 19 100 грн, медиков — 21 700 грн, а в сфере обороны — 41 000 грн.
Несмотря на эти аргументы, Верховная Рада отклонила соответствующую поправку.
Кому из чиновников начали платить больше этой осенью
Осенью 2026 года в Украине вступили в силу утвержденные президентом Владимиром Зеленским нормы нового закона о начислении надбавок должностным лицам органов государственной власти и местного самоуправления из международных и бюджетных средств, грантов Европейского союза (ЕС), правительств и муниципалитетов иностранных государств и организаций.
Как отмечается, дополнительные выплаты начнут начисляться за "продвижение проектов международной технической помощи и трансграничного сотрудничества".
Порядок начисления надбавок должен был утвердить Кабинет министров.
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