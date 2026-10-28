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Главная Финансы Новые оклады госслужащих: как могут вырасти суммы в 2027 году

Новые оклады госслужащих: как могут вырасти суммы в 2027 году

Ua ru
28 октября 2026 14:30
Зарплаты государственных служащих могут вырасти: как изменятся суммы в 2027 году Новини.LIVE
Купюры национальной и иностранной валюты в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В 2027 году в Украине минимальная заработная плата государственных служащих может вырасти, поскольку изменится прожиточный минимум для трудоспособных лиц, к которому привязаны должностные оклады чиновников. Народные депутаты Верховной Рады поддержали новый уровень соответствующего показателя, приняв законопроект "О государственном бюджете на 2027 год" в первом чтении.

О том, как изменятся зарплаты чиновников, рассказывают Новини.LIVE.

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Новые минимальные оклады на госслужбе в 2027 году

В случае поддержки законопроекта ВРУ во втором чтении с нового года изменятся минимальные гарантии в оплате труда государственных служащих, а особенно ощутимые изменения ожидаются у тех, кто будет иметь право на максимальные выплаты.

Согласно документу, в 2027 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц предусмотрен в размере 3 691 грн, тогда как в этом году он составляет 3 328 грн.

Согласно правилам, государственные служащие должны получать не менее двух с половиной прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, утвержденных на начало календарного года. С учетом этого речь пойдет о сумме в 9 227 грн против 8 320 грн в этом году (3 691 грн × 2,5).

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В то же время максимальная сумма должностного оклада в следующем году также увеличится. Она ограничена 15 минимальными окладами, поэтому чиновники будут иметь право на 138 405 грн против 124 800 грн в этом году (15 × 9 227 грн). Она предусмотрена для должностей руководителей госорганов первого типа, юрисдикция которых распространяется на все регионы.

Также предусмотрено увеличение размера надбавок и материальной помощи, зависящих от окладов.

Заработная плата должностных лиц не будет иметь ограничений

Кроме того, Верховная Рада отклонила поправку к проекту Государственного бюджета Украины на 2027 год, которая предусматривала установление максимальной зарплаты чиновников в органах государственной власти, местного самоуправления и бюджетных учреждениях на уровне 80 000 грн.

В частности, такой лимит предлагалось установить для народных депутатов, судей, прокуроров, членов Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей и Нацбанка, а исключение сохранить для лиц, участвующих в мероприятиях по обеспечению обороны и отражению агрессии РФ.

Инициаторы соответствующих изменений объясняли, что недопустимо, когда должностные лица во время войны получают в комфортных условиях в два-три раза больше, чем представители других крайне важных профессий. Чиновники получают десятки-сотни тысяч, тогда как средняя зарплата учителей составляет 19 100 грн, медиков — 21 700 грн, а в сфере обороны — 41 000 грн.

Несмотря на эти аргументы, Верховная Рада отклонила соответствующую поправку.

Кому из чиновников начали платить больше этой осенью

Осенью 2026 года в Украине вступили в силу утвержденные президентом Владимиром Зеленским нормы нового закона о начислении надбавок должностным лицам органов государственной власти и местного самоуправления из международных и бюджетных средств, грантов Европейского союза (ЕС), правительств и муниципалитетов иностранных государств и организаций.

Как отмечается, дополнительные выплаты начнут начисляться за "продвижение проектов международной технической помощи и трансграничного сотрудничества".

Порядок начисления надбавок должен был утвердить Кабинет министров.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине есть вакансии, не требующие опыта работы и высшего образования, а зарплата достигает 30 000 грн. Речь идет о работе обычным кассиром в торговых сетях и заведениях общественного питания. В частности, в Киеве за год оплата труда выросла на 20%. В то же время количество вакансий за год сократилось на 42%.

Еще Новини.LIVE писали, что в стране во время военного положения усилился дефицит кадров среди рабочих профессий. Из-за этого работодатели повышают заработную плату. В частности, в 2026 году на предложение работы комплектовщиком с заработной платой в 31 500 грн число желающих выросло в пять раз.

госбюджет зарплаты выплаты деньги госслужащие
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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