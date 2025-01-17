Индексация пенсий 2025 — что должны знать украинцы

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Недавно в Интернете начали распространять информацию, что уже скоро в Украине состоится индексация пенсий. В сообщении, которое распространяли в сети, пенсионерам предлагали открыть ссылку и заполнить анкету, чтобы успеть получить обновленные выплаты.

Однако в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ) сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

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Что придумали мошенники

В госструктуре объяснили, что пенсионерам предлагают перейти по ссылке, в которой нужно будет зарегистрироваться в закрытом информационном канале с фишинговыми действиями. Поэтому украинцы могут попасть "на крючок" к мошенникам.

В ПФУ отметили, что индексация пенсий происходит на условиях, которые определены во второй части статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Для перерасчета украинцам не нужно обращаться в ПФУ или заполнять какие-то анкеты.

Индексация пенсий 2025 — как вырастут выплаты

Перерасчет выплат запланирован на март. Правительство планирует осуществить индексацию в 10%, но реальные выплаты, вероятно, вырастут несущественно.

Как пояснил эксперт в пенсионной сфере Сергей Коробкин, хотя в Украине стабильно уменьшается количество пенсионеров, расходы на выплаты растут.

"Даже небольшое повышение все равно влечет за собой большие расходы из бюджета... 10% (уровень индексации — Ред.) это предварительно проект, он еще не утвержден", — сказал он.

Напомним, что минимальные и максимальные пенсии в 2025 году пересматриваться не будут. Все потому, что правительство хочет сэкономить государственные деньги на фоне полномасштабной войны с РФ.

Также редакция сайта Новини.LIVE рассказывала, что пенсию украинцы будут оформлять по-новому. Так, с 2025 года изменились требования к стажу.