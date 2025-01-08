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Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво

8 січня 2025 13:27
Ксенія Симонова - Редактор
Індексація пенсій на 10% — яке насправді буде підвищення виплат
Жінка похилого віку. Фото: УНІАН
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні кількість пенсіонерів зменшується, але видатки на їхні виплати продовжують зростати. Зокрема, під час найближчої індексації у березні 2025 року очікується невелике підвищення, однак все одно передбачає великі видатки з бюджету.

Про особливості пенсійного забезпечення розповів експерт пенсійної сфери Сергій Коробкін в ефірі Ранок.LIVE.

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За словами Коробкіна, уряд планує здійснити індексацію 10%, згідно з попереднім проєктом. Розрахунок базується на інфляції (11% за рік) та темпах зростання зарплат. Проте реальні виплати можуть бути меншими через складну систему розрахунку.

"Кількість пенсіонерів зменшується постійно з року в рік останнім часом доволі суттєво. Це одне питання. Тим не менше — потреба на виплату пенсій все одно зростає. Навіть невеличке підвищення все одно тягне за собою великі видатки з бюджету... 10% (Ред. — рівень індексації) це попередньо проєкт, його ще не затверджено", — зазначив він.

Чому очікувану індексацію у 10% більшість не отримає

Коробкін навів приклад минулорічного підвищення, коли заявили один показник індексації виплат, а на ділі підвищення виявилось значно меншим.

"Минулого року, нагадаю, обіцяли ще на початку січня 13%, а проіндексували на 8%. Це треба буде врахувати, як буде зараз. 10% — це, скажімо так, за схемою, за законом — ідеальна модель", — повідомив він.

Експерт пояснив, що під час індексації збільшиться не основний розмір пенсії, а зарплата, яка підставляється у формулу розрахунку.

"Від чого вона береться? Береться інфляція за попередній рік, і беруться темпи зростання середньої зарплати за попередній рік. Вони діляться пополам. Приблизно інфляція зараз 11%, але Нацбанк підраховує ще. Там хитрий розрахунок, беруться темпи зростання не за останній рік (Ред. — зарплати), а темпи зростання за три попередні роки, плюс це зарплата, з якої сплачуються внески. І воно трішки занижений показник виходить. Як я казав, очікувалось минулого року на 13%, а потім виявилося, що інфляція 5%, ціни майже не зросли, і тому можна сильно не підвищувати", — пояснив фахівець

Він вважає, що насправді підвищення саме у 10% торкнеться не багатьох, оскільки у більшості випадків для розрахунку не візьмуть до уваги всі надбавки.

"Як буде цього разу... Якщо буде 10% — це буде добре, з одного боку, з іншого боку — що таке 10%? Якщо 10 тисяч пенсія, то вона зросте на 1 тисячу гривень, буде 11-ть. Якщо 5 тисяч — плюс 500 гривень, якщо 3 тисячі — це 300 гривень. Але це дуже грубий підрахунок. Справа в тому, що збільшується основний розмір пенсії. А точніше навіть не він, збільшується зарплата, яка підставляється в формулу розрахунку. Тобто не можна взяти свою пенсію і на грубо на 10% збільшити. У деяких випадках це працює, але в багатьох випадках треба прибрати всі надбавки, а потім порахувати і вийде менше, ніж очікується", — додав Коробкін.

Раніше ми писали, що цьогоріч не очікується перерахунку мінімальної та максимальної пенсії. Згідно з держбюджетом-2025, всі соцстандарти залишаться на колишньому рівні через необхідність економії грошей.

Також повідомлялося про очікувані зміни правил призначення пенсій за віком, що визначається залежно від обсягу страхового стажу у разі досягнення вікових бар'єрів. Українцям знову посилили вимоги до стажу.

 

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