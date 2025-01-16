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Подвійний стаж для пенсій у 2025 році — хто отримає

16 січня 2025 12:30
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
В Україні можна отримати подвійний стаж для пенсій — як це зробити
Машиніст поїзду метро. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Українцям, які працюють у важких, небезпечних та екстремальних умовах, нараховують подвійний стаж. Завдяки цьому громадяни можуть достроково вийти на пенсію.

Про це розповіли у Пенсійному фонді в Запорізькій області.

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За кожний відпрацьований рік на певних посадах до загального страхового стажу зараховуються два роки. Цей підхід застосовується за роботу у складних, небезпечних або екстремальних умовах. Це:

  • робота в особливо шкідливих умовах праці, пов’язаних із впливом високих рівнів шуму, вібрації, токсичних речовин або радіації;
  • підземні роботи — на шахтах, рудниках, метрополітенах, на будівництві чи обслуговуванні підземних комунікацій;
  • робота в екстремальних кліматичних умовах – на Крайній Півночі, у високогір’ях або інших територіях з несприятливим кліматом;
  • окремі видіи військової служби: в умовах бойових дій, антитерористичних операцій або на інших особливо небезпечних завданнях;
  • медперсонал, який задіяний у медичній закладах з високим рівнем ризику (інфекційні лікарні, психіатричні заклади тощо);
  • роботи на флоті, яка пов’язана з довготривалими рейсами;
  • робота в зоні надзвичайної ситуації (на ліквідації наслідків аварій, катастроф або стихійних лих).

Тож щоби скористатися своєю можливістю достроково оформити пенсійні виплати, українці мають підтвердити, що займалися діяльністю, яка надає таке право. Для цього ПФУ потрібно надати: 

  • трудову книжку;
  • довідку від роботодавця;
  • витяги з нормативних актів.

Нагадаємо, деякі українці можуть втратити пенсійні виплати за три місяці. Це стосується громадян, які мають вийти на заслужений відпочинок у 2025 році. 

Також ми розповідали, що в Україні обмежать розмір пенсій, які є більшими за 10 прожиткових мінімумів. Це правило, як передбачається, діятиме до скасування вонного стану в країні. 

пенсії робота стаж Пенсійний Фонд

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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