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Право на пенсію за віком у 2025-му — що варто знати

31 грудня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — нові вимоги для призначення у 2025 році
Жінка похилого віку. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

У 2025 році зміняться правила призначення пенсії за віком, що визначається залежно від кількості страхового стажу при досягненні певного вікового бар'єру, передбаченого законом. Це пов'язано з посиленням вимог до страхового стажу, який щороку зростає.

Це прописано у законі № 1058-IV від 09.07.2003 року.

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Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію в 60 років, збільшується на 12 місяців та у 2028 році становитиме 35 років.

Так, згідно зі статтею 26 закону № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", щороку стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, має збільшуватися на 12 місяців. Кінцева мета — у 2028 році вийти на стаж у 35 років.

Пенсію за віком у 2025-му отримають особи за таких умов:

  • у 60 років — є щонайменше 32 років страхового стажу;
  • у 63 роки — є мінімум 22 роки стажу;
  • у 65 років — є щонайменше 15 років страхового стажу.

Як подати заяву для оформлення пенсії

Пенсію за віком громадянам призначають на основі звернення людини з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку, за умови, якщо звернулась не пізніше трьох місяців від настання відповідного віку.

Для цього потрібно подати заяву про призначення пенсії та додаткові документи. Це можна зробити:

  • дистанційно — через портал  е-послуг Пенсійного фонду;
  • особисто через будь-який сервісний центр органів ПФУ незалежно від адреси проживання, реєстрації або перебування особи.

Також треба зібрати такий пакет документів:

  • паспорт громадянина/ID-картка;
  • ідентифікаційний код;
  • документи, де йдеться про стаж (це може бути трудова книжка, дипломи про навчання, військовий квиток);
  • довідка про зарплату за будь-які 60 місяців поспіль до 30 червня 2000 року (за бажанням);
  • реквізити банківського рахунку (якщо виплата буде через банк);
  • фото для пенсійного посвідчення (2,5х3);
  • свідоцтво про шлюб, якщо було змінене прізвище;
  • документи, де підтверджується особливий статус заявника (посвідчення ветерана, почесного донора, документ про наявність особливих заслуг перед батьківщиною).

Проте варто зауважити, якщо в реєстрі застрахованих осіб є інформація про страховий стаж, отриманий до 2004 року (роботодавець чи застрахована особа подала для оцифрування трудову книжку чи інші документи), то пенсію за віком після досягнення 60-річчя за наявності необхідної кількості стажу призначать автоматично, тобто без спеціального звернення.

Нагадаємо, відомо, на яку суму пенсійної виплати зможуть розраховувати українці, якщо зарплата становить 15 тис. гривень. Виплата залежить від низки факторів, зокрема, розміру заробітної плати.

Раніше ми писали, що у наступному році сума максимальної пенсії не зростатиме.  Згідно з Бюджетною декларацією на 2025-2027 роки, рівень мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму буде незмінним.

виплати пенсії ПФУ пенсіонери стаж

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